Leichenfund in D4vds Auto: Familie des Opfers meldet sich

Die Familie der verstorbenen Celeste Rivas hat sich nach dem schockierenden Fund im Auto des Musikers D4vd (20) erstmals öffentlich geäußert. Die Polizei hatte den schockierenden Fund am 8. September 2025 in einem Abschlepphof im kalifornischen Hollywood gemacht. Der Wagen war dort aufgrund eines üblen Geruchs überprüft worden. Eine forensische Untersuchung bestätigte kurz darauf, dass es sich bei der Toten um die 15-jährige Celeste handelt, die seit April 2024 vermisst war. David Anthony Burke, wie D4vd mit bürgerlichem Namen heißt, befindet sich weiterhin nicht unter Verdacht und kooperiert laut seinen Vertretern vollständig mit den Ermittlungen. Die Angehörigen zeigten sich jetzt in einem Statement zutiefst erschüttert. "Wir haben über ein Jahr gehofft, Celeste lebend wiederzufinden. Jetzt stehen wir vor der grausamen Realität, dass sie uns für immer genommen wurde", erklärte die Familie laut Us Magazine.

Ihre Familie dankte den Ermittlern für ihre Arbeit, machte aber deutlich, dass noch viele Fragen offen seien. Besonders der Zustand des stark verwesten Körpers gebe Anlass zu großer Sorge, wie lange Celeste bereits tot gewesen sei. Das Mädchen war im April 2024 im Alter von 13 Jahren als vermisst gemeldet worden. Ihr Schicksal blieb lange ungeklärt. Erst jetzt brachte der tragische Fund in Hollywood traurige Gewissheit. Der Wagen war zuvor verlassen in den Hollywood Hills aufgefunden und in ein Abschleppgelände gebracht worden, wo Mitarbeiter schließlich den Leichnam entdeckten. Die Todesursache konnte bislang nicht geklärt werden.

Die Familie fordert nun umfassende Aufklärung und Gerechtigkeit. "Celeste verdient es, dass die Wahrheit ans Licht kommt", so die Angehörigen. Besonders auffällig ist, dass Celeste bei ihrem Verschwinden und zum Zeitpunkt des Leichenfundes ein Tattoo trug – auf dem rechten Zeigefinger mit den Buchstaben "Shhh..." –, genau wie D4vd an derselben Stelle. Ihre Mutter hatte allein aufgrund dieses Tattoos den Verdacht, dass es sich um ihre Tochter handeln könnte, und informierte schon vor der offiziellen Identifizierung die Behörden. D4vd ließ über seinen Sprecher ausrichten, er kooperiere mit der Polizei, wolle sich aber nicht öffentlich zu den laufenden Ermittlungen äußern. Sein Anwalt wies darauf hin, dass Spekulationen über eine Verbindung zu Celestes Tod unangebracht seien, solange die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind.

Anzeige Anzeige

Getty Images D4vd, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images D4vd, Musiker

Anzeige Anzeige

IMAGO / Starface D4vd, Sänger