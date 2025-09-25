Nach dem Leichenfund im Auto: Villa von D4vd wird geräumt

Die mysteriösen Ereignisse rund um den Sänger D4vd (20) ziehen immer weitere Kreise: Nachdem im Kofferraum seines zurückgelassenen Teslas die zerstückelte Leiche der Teenagerin Celeste Rivas gefunden worden war, wird nun seine luxuriöse Villa in Los Angeles geräumt. Wie Daily Mail berichtet, hatte der Musiker den Mietvertrag für das Anwesen abrupt gekündigt, nachdem es von der Polizei durchsucht worden war. Ein Umzugsunternehmen entfernte daraufhin Möbel und persönliche Gegenstände aus der für 20.000 Dollar pro Monat gemieteten Immobilie.

Celeste Rivas soll Medienberichten zufolge aus einer schwierigen familiären Situation stammen und mehrmals von zu Hause weggelaufen sein, bevor sie vollständig verschwand. Es gibt Spekulationen, dass sie eine illegale Beziehung mit D4vd hatte, die angeblich begann, als sie erst zwölf Jahre alt war. Das Fahrzeug, in dem ihre Überreste entdeckt wurden, soll unweit der Villa geparkt gewesen sein, ein Detail, das die Ermittler weiter beschäftigt. Der Sänger hat sich bislang nicht persönlich zu den schockierenden Vorwürfen geäußert.

Schon wenige Tage nach dem grausigen Fund hatten Fans eine weitere schlechte Nachricht verkraften müssen: Die verbleibenden Konzerte der US-Tour wurden ohne große Vorankündigung gestrichen. Besonders schmerzhaft für viele Fans war die plötzliche Absage des Auftritts in Seattle am 16. September. Auch die lang erwarteten Shows in San Francisco und Los Angeles, die für den 19. und 20. September geplant waren, fanden nicht statt.

