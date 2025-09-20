Nach dem Leichenfund im Tesla: D4vd sagt seine Tournee ab

Schockierende Wendung in der Karriere von Sänger D4vd (20): Er hat die verbleibenden Konzerte seiner US-Tour abrupt abgesagt. Bereits am vergangenen Dienstag, dem 16. September, war sein Auftritt in Seattle kurzfristig gestrichen worden. Nun fielen auch die Shows in San Francisco und Los Angeles, die am 19. und 20. September geplant waren, den Absagen zum Opfer. Hintergrund ist laut TMZ eine Untersuchung der Polizei, nachdem menschliche Überreste in einem Tesla entdeckt wurden, der auf D4vd, mit bürgerlichem Namen David Anthony Burke, registriert war. Die Ermittlungen laufen aktuell auf Hochtouren, doch Fans des Sängers sind entsetzt und besorgt.

Die tragische Entdeckung wurde am 8. September in einem Abschlepphof in Hollywood gemacht. Der Tesla, der offenbar zuvor in den Hollywood Hills zurückgelassen worden war, wurde wegen eines intensiven Geruchs durchsucht. Dabei fanden Ermittler die Leiche eines jungen Mädchens, das inzwischen als Celeste Rivas, eine 15-Jährige, identifiziert wurde. Sie war seit April 2024 vermisst gemeldet. Obwohl D4vd nicht als Verdächtiger eingestuft und bislang nicht beschuldigt wurde, bestätigte ein Sprecher, dass der Star die Behörden umfassend unterstützt. Medienberichten zufolge soll er zuletzt in einem Haus in den Hollywood Hills übernachtet haben, welches ebenfalls im Zuge der Ermittlungen durchsucht wurde.

D4vd, der eigentlich durch virale TikTok-Hits und Covers bekannt wurde, hatte seine musikalische Karriere erst vor wenigen Jahren gestartet. Nachdem er beim Erstellen von Videos auf Urheberrechtsprobleme gestoßen war, begann er auf Anraten seiner Mutter, eigene Musik zu schreiben und stieg dadurch schnell auf. Mit seinem Debütalbum "Withered" veröffentlichte er im April 2025 seinen bislang größten Erfolg. Für den Künstler, der zuvor eine rasante Karriere vom Streamer bis hin zum Musiker hingelegt hatte, kommt die Absage der Tour mitten in einer entscheidenden Phase. Ob geplante Events wie die Europa-Tour fortgesetzt werden, bleibt angesichts der Entwicklungen fraglich.

