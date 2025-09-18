Leichenfund: Jugendliche (†15) trug gleiches Tattoo wie D4vd

Ein schockierender Fund sorgt in Los Angeles weiterhin für Rätsel. Am 8. September wurden in einem verlassenen Tesla, der dem Sänger David Anthony Burke alias D4vd gehört, menschliche Überreste entdeckt. Der Wagen wurde fünf Tage vor dem Fund des Körpers zurückgelassen, ohne dass das Fahrzeug als gestohlen gemeldet wurde. Wie TMZ berichtet, konnte die Leiche mittlerweile identifiziert werden: Es handelt sich um die 15-jährige Celeste Rivas. Laut den Behörden trug sie ein Tattoo auf ihrem rechten Zeigefinger mit den Buchstaben "Shhh...". Ermittler fanden heraus, dass auch D4vd genau dieses Tattoo an der gleichen Stelle trägt.

Die junge Celeste Rivas aus Lake Elsinore, Kalifornien, war seit April 2024 spurlos verschwunden. Ihre Mutter vermutete anhand des auffälligen Tattoos, dass es sich bei der Leiche um ihre Tochter handeln könnte. Berichten zufolge meldete sie ihren Verdacht der Polizei bereits vor der offiziellen Identifizierung. Bislang gibt es keine Anhaltspunkte, die D4vd direkt mit Celeste in Verbindung bringen – er ist seit Monaten auf Tour und befand sich zum Zeitpunkt der Entdeckung nicht in Los Angeles. Dennoch werfen die Parallelen, wie etwa das gemeinsam geteilte Tattoo, weitere Fragen auf.

D4vd ließ bereits kurz nach Bekanntwerden des Fundes über einen Sprecher verlauten, dass er mit den Behörden kooperiere, sich jedoch zu den laufenden Ermittlungen nicht äußern wolle. Sein Anwalt betonte zudem, dass jede Spekulation über eine Verbindung seines Mandanten zu dem Todesfall unangebracht sei, da die Ermittlungen der Polizei noch andauern. Bislang sind weder die Umstände von Celestes Tod noch die Rolle des Tesla-Besitzers geklärt. Die Ermittler versuchen derweil, anhand von Überwachungskameras und weiteren Hinweisen zu klären, wer den Wagen in den Hollywood Hills abgestellt haben könnte.

Anzeige Anzeige

Getty Images D4vd, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images D4vd, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images D4vd, Musiker