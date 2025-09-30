Geklärt: Verstorbene in D4vds Kofferraum war nicht schwanger

Am 8. September 2025 machten die Behörden in Los Angeles eine grausige Entdeckung: Im Kofferraum eines Tesla, der auf den Sänger D4vd (20), bürgerlich David Burke, registriert ist, fand man die Überreste der 15-jährigen Celeste Rivas Hernandez. Das Fahrzeug wurde zuvor in den Hollywood Hills verlassen aufgefunden und später zu einer Abschleppstelle gebracht, wo der auffällige Geruch auf den Fund hinwies. Laut einem kürzlich veröffentlichten Totenschein war Celeste zum Zeitpunkt ihres Todes nicht schwanger, eine Information, die Spekulationen im Netz ein für alle Mal beenden sollte. Die genaue Todesursache bleibt laut E! News jedoch weiterhin unklar, da weitere Untersuchungen, einschließlich toxikologischer Tests, erforderlich sind.

Die Leiche des Mädchens befand sich offenbar bereits seit Längerem in dem Fahrzeug und war laut Ermittlern stark verwest. Celeste war seit dem 5. April 2024 als vermisst gemeldet, ein mysteriöser Fall, der nun erneut ins Rampenlicht gerückt ist. Die Polizei von Los Angeles hält sich mit klaren Aussagen zu möglichen Fremdeinwirkungen zurück, bis die Ergebnisse aller Analysen vorliegen. Es bleibt ungeklärt, ob es sich um ein Verbrechen, einen Unfall oder ein anderes tragisches Szenario handelt. D4vd, der sich während der Ermittlungen im Fokus der medialen Aufmerksamkeit befindet, setzte kürzlich ein geplantes Konzert in Seattle aus. Die Polizei bittet weiterhin um Geduld, während sie die Hintergründe aufklärt.

D4vd ist ein aufstrebender Musiker, dessen Karriere vor wenigen Jahren durch virale TikTok-Hits ins Rollen gebracht wurde. Ursprünglich als Social-Media-Star und Gamer bekannt, überraschte er viele mit seinem spontanen Wechsel zur Musikproduktion, der durch ein unvorhergesehenes Problem mit urheberrechtlich geschützter Musik in seinen Videos angestoßen wurde. Seitdem hat er seinen Erfolg kontinuierlich aufgebaut und erst im April 2025 sein Debütalbum "Withered" veröffentlicht. Nun steht der 20-Jährige jedoch vor turbulenten Zeiten, während sich die Ermittlungen um den mysteriösen Tod und dessen Verbindung zu seinem Fahrzeug zuspitzen.

Getty Images D4vd, Musiker

