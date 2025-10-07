Herzogin Meghan soll über stolperndes Model gelacht haben

Herzogin Meghan (44) hat mit ihren Auftritten auf der Pariser Fashion Week bereits in den vergangenen Tagen für allerlei Wirbel gesorgt. Zusätzlich ist jetzt unter anderem auf TikTok ein Video aufgetaucht, das laut einiger Kommentatoren erneut das Betragen der Herzogin vor Ort in ein zweifelhaftes Licht rückt: In dem Clip ist Meghan bei der Fashion Week zwischen anderen Zuschauern zu erkennen – die Blicke auf den Laufsteg vor ihnen gerichtet. Was genau auf dem Catwalk passiert, wird im Video nicht klar, jedoch sind sich Kritiker sicher, dass in diesem Moment ein Model stürzt. Das Video zeigt die Herzogin hinter vorgehaltener Hand kichernd, während ihr Begleiter weiter mit versteinertem Gesichtsausdruck nach vorn blickt. Meghan und ein Sprecher dementierten laut Daily Mail bereits jeglichen Zusammenhang zwischen ihrem Lachen und dem Sturz eines Models während der Show.

Bereits vor wenigen Tagen sorgte Meghan mit einer eher ungeschickten Interaktion auf der Fashion Week für Schmunzeln: Sie versuchte, mit dem italienischen Designer Pier Paolo Piccioli Begrüßungsküsschen auszutauschen, was nicht so recht gelingen wollte. Als sich beide nach vorn lehnten und die Seiten für das nächste Bussi wechseln wollten, stießen sie mit den Gesichtern zusammen – ein unangenehmer Moment, der laut der Kommentarspalten auf Social-Media-Plattformen wie X bei vielen Fans reihenweise ein Gefühl des Fremdschams auslöste.

Während Meghan versuchte, sich auf der Fashion Week als modebewusste Persönlichkeit zu präsentieren, traf ihr Verhalten bei ihren leidenschaftlichen Kritikern – wie so oft – auf Unverständnis. Die ehemalige Schauspielerin wurde auch wegen ihres Besuchs der Balenciaga-Show kritisiert: Die Marke hatte in der Vergangenheit mit einer umstrittenen Werbekampagne Schlagzeilen gemacht, die Assoziationen zu Kindesmissbrauch weckte. Dennoch zeigte sich Meghan bemüht, bei den Stars und Designergrößen auf dem Event Eindruck zu hinterlassen, und konnte sicherlich in Bezug auf ihr Netzwerk von dem Besuch profitieren.

Getty Images Herzogin Meghan im April 2025

Imago Meghan Markle auf der Pariser Fashion Week 2025

Imago Herzogin Meghan und Prinz Harry im Februar 2025 in Vancouver