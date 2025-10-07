Nächstes Produkt: Herzogin Meghan launcht neuen Weißwein

Herzogin Meghan (44) hat ein neues Produkt ihrer Lifestyle-Marke "As Ever" vorgestellt: einen Weißwein aus Neuseeland. Die Ankündigung erfolgte auf Instagram, wo ein Beitrag mit den Worten "Wir haben gehört, dass ihr uns vermisst habt. Wir sind zurück und haben einen Freund mitgebracht" veröffentlicht wurde. Im Fokus steht dabei ein 2024 Marlborough Sauvignon Blanc, der die bestehende Produktpalette, zu der neben Wein auch Konfitüre und Marmelade gehören, abrunden soll. Die Flasche ist für rund 25 Euro erhältlich, mit größeren Mengenrabatten für Sets und ganze Kisten.

Das neue Weinprodukt ist die dritte Weinvariante in Meghans Sortiment und erweitert die bereits bestehenden erfolgreichen Reihen, zu denen ein 2023 und 2024 Napa Valley Rosé gehören. Der Sauvignon Blanc wird als "hell, ausgewogen und vielseitig" beschrieben und soll sowohl zu Dinnerpartys als auch zu besonderen Anlässen passen. Meghan hatte zuvor angekündigt, das Angebot ihrer Marke im Bereich alkoholischer Getränke auszubauen, und schürt mit ihrem neuesten Vorstoß die Vorfreude ihrer Fans auf weitere Sorten wie einen geplanten Schaumwein aus Napa Valley.

Meghan, Herzogin von Sussex, gründete 2024 die Lifestyle-Marke "As Ever" ursprünglich unter dem Namen "American Riviera Orchard", inspiriert von ihrer Liebe zum Kochen, Gastgeben und stilvollem Leben. Mit Sitz in Santa Barbara, Kalifornien, startete die Marke mit einer limitierten Charge Erdbeermarmelade, die ausschließlich an ausgewählte Empfänger verschickt wurde, und avancierte bald zum beliebten Onlineshop für Luxusprodukte. Um die plötzliche Namensänderung rankten sich damals einige Gerüchte, doch Meghan erklärte, dass ihr die Formulierung "As Ever" schlicht besser gefiel.

Imago Herzogin Meghan im Oktober 2025 in Paris

Imago Meghan Markle auf der Pariser Fashion Week 2025

Netflix Herzogin Meghan in ihrer Netflix-Show "With Love, Meghan"