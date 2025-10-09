König Charles setzt Zeichen: Versöhnung mit Harry & Meghan?

König Charles (76) hat eine versöhnliche Geste gegenüber seinem Sohn Prinz Harry (41) und dessen Ehefrau Herzogin Meghan (44) gemacht. In Schloss Hillsborough, der offiziellen Residenz des Königs in Nordirland, hat Charles Bilder der Sussexes prominent im Staats-Salon aufstellen lassen. Diese Entscheidung fiel bewusst und zeigt, dass der 76-Jährige offenbar um eine Annäherung an das Paar bemüht ist, nachdem die Beziehungen in den vergangenen Jahren durch Spannungen belastet waren. Von Prinz Andrew (65), der sich nach seiner Verbindung zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) aus der Öffentlichkeit zurückziehen musste, sind dagegen keine Fotos zu sehen.

Schon zuvor gab es Berichte über eine allmähliche Entspannung des Verhältnisses zwischen Charles und Harry. Nachdem Harry 2020 gemeinsam mit Meghan von seinen royalen Pflichten zurücktrat, hatte es immer wieder Auseinandersetzungen und Diskussionen innerhalb der königlichen Familie gegeben. Ihre Interviews, in denen sie Einblicke in ihr Leben hinter den Palastmauern gaben, heizten die Spannungen zusätzlich an. Doch nach einer Reihe von Begegnungen, zuletzt bei einem Tee-Treffen in Clarence House, scheint sich die Situation zu entspannen. Ein Sprecher des Herzogs betonte in einem Statement, dass Berichte über eine kühle Atmosphäre zwischen Harry und seinem Vater schlichtweg falsch seien, wie Mirror berichtet.

Hillsborough Castle selbst ist ein Ort mit reichhaltiger Geschichte, der seit langem für bedeutende Ereignisse genutzt wird. Es war Schauplatz zahlreicher politischer Abkommen und beherbergte unter anderem prominente Besucher wie den ehemaligen US-Präsidenten George W. Bush (79). Charles hat eine besondere Verbindung zu dieser Residenz, die auch nach dem Tod von Königin Elizabeth eine Rolle in seiner Trauerzeit spielte. Seine Entscheidung, Bilder von Harry und Meghan dort zu platzieren, könnte ein emotionaler Schritt in Richtung Familienfrieden sein – und ein Signal an die Öffentlichkeit, dass selbst in den turbulentesten Familien Annäherung möglich ist.

Collage: Getty Images, Getty Images König Charles, Prinz Harry und Herzogin Meghan

Getty Images König Charles III.

IMAGO / ZUMA Press Wire Prinz Harry und Herzogin Meghan beim "One805LIVE!"-Charity-Konzert, September 2025