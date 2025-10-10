Ex-Bachelor-Kandidatin Vivian Boesveld bekommt Zwillinge

Vivian Boesveld verkündet freudestrahlend, dass sie erneut Mutter wird – und dieses Mal erwartet sie eineiige Zwillinge! Die ehemalige Bachelor-Kandidatin teilte diese überraschenden Neuigkeiten in einem herzerwärmenden Instagram-Beitrag. "Noch immer können wir es kaum glauben... zwei kleine Herzen, die im gleichen Rhythmus schlagen, zwei Seelen, die sich von Anfang an gefunden haben", schrieb sie zu einem Video, das sie während eines Ultraschalltermins zeigte, und fügte hinzu: "Unser größtes Glück gleich im Doppelpack."

Noch bevor Vivian die Nachricht erhielt, dass sie Zwillinge erwartet, teilte sie die wunderbare Neuigkeit ihrer Schwangerschaft mit ihrem Sohn Elyas. Wie in einem Clip im Netz zu sehen ist, setzte sie ihn an den Tisch, stellte die Kamera auf und erzählte ihm dann, dass er ein Geschwisterchen bekommt – und die Reaktion könnte nicht süßer sein. "Du bist schwanger? Oh mein Gott – wirklich? Du hast es geschafft!", freute er sich und schwärmte: "Lass mich mal sehen... Endlich bin ich ein Bruder!"

Der Geburtstermin der Zwillinge wird für März beziehungsweise April erwartet – und bis dahin steht für Vivian noch einiges an Veränderungen bevor. Aktuell lebt sie in Hamburg, plant jedoch, in ihre Heimat im Ruhrgebiet zurückzuziehen, um näher bei ihrer Familie zu sein. Doch das ist nicht alles: Neben dem Umzug sieht sie sich mit weiteren organisatorischen Herausforderungen konfrontiert. "Wir brauchen auch ein neues Auto. Denn mit drei Kindern benötigt man ja überall mehr Platz. Aber dennoch alles mit der Ruhe", erklärte sie im Gespräch mit RTL.

Instagram / vivian_bosveld Vivian Boesveld, ehemalige Bachelor-Kandidatin

Instagram / vivian_bosveld Vivian Boesveld mit ihrem Partner und ihrem Sohn Elyas, September 2025

Instagram / vivian_bosveld Vivian Boesveld, September 2025

