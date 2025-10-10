Fotos vom "Harry Potter"-Set: So sieht neuer Dumbledore aus

John Lithgow (79) wurde erstmals in voller Montur als Albus Dumbledore am Set der neuen Harry Potter-Serie gesichtet. In einer eleganten blauen Robe und mit einem langen, weißen Bart drehte der 79-jährige Schauspieler für die kommende HBO-Produktion an einem Strand in Cornwall. Auf einem Foto auf der Plattform X ist zu sehen, wie John leicht gebückt durch das flache Wasser stapfte und offensichtlich vor Schmerz das Gesicht verzog.

John, der in Hollywood längst als vielseitiger Charakterdarsteller Bekanntheit erlangt hat, äußerte sich begeistert, aber auch nachdenklich über seine neue Herausforderung. "Es war keine leichte Entscheidung, denn die Rolle könnte mich für den Rest meines Lebens definieren", erklärte der Schauspieler. Er habe lange über die Entscheidung nachgedacht, bevor er zustimmte. Die Fans sind gespannt, wie der erfahrene Schauspieler den legendären Zauberer gestalten wird, der zuvor von Richard Harris (†72) und Michael Gambon (†82) unvergesslich dargestellt wurde.

Neben Dumbledore werden in der HBO-Adaption viele bekannte Charaktere mit neuen Gesichtern gezeigt, wie Daily Mail berichtet. Dominic McLaughlin übernimmt die Hauptrolle des jungen Harry Potter, während Bel Powley als Tante Petunia und Daniel Rigby als Onkel Vernon zu sehen sein werden. Paapa Essiedu wurde die Rolle von Severus Snape anvertraut, während Nick Frost (53) Hagrid darstellen wird. Eine besondere Überraschung ist die Rückkehr von Warwick Davis (55), der erneut Professor Flitwick verkörpern wird – eine Rolle, die er schon in der Original-Filmreihe innehatte. Die aufwendigen Dreharbeiten umfassen beeindruckende Sets und Requisiten, darunter die Nachbildung von Hogsmeade Station sowie absichtlich simulierten Regen und Wind, um die ikonische magische Atmosphäre zu erschaffen.

Getty Images Richard Harris als Albus Dumbledore

Getty Images John Lithgow bei der Vanity Fair Oscar Party 2025 in Beverly Hills

Warner Bros. Discovery Dominic McLaughlin als Harry Potter