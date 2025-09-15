"Harry Potter"-Filmreihe stürmt die Netflix-Charts

Pünktlich zum Schuljahresbeginn erklimmt ein alter Bekannter erneut die Netflix-Charts: "Harry Potter und der Stein der Weisen". Der erste Film der berühmten Reihe, die auf den Romanen von J.K. Rowling (60) basiert, schaffte es aktuell auf den zehnten Platz der beliebtesten Filme auf der Plattform. Der Hype um den Zauberlehrling Harry, der mit dem Hogwarts-Express ins Abenteuer fährt, scheint ungebrochen – das beweist auch der jährliche "Back to Hogwarts Day" am 1. September, bei dem Fans weltweit die Magie dieser Geschichte feiern.

Die Harry Potter-Filmreihe ist eine der erfolgreichsten in der Geschichte des Kinos. Insgesamt spielte sie weltweit etwa 8,5 Milliarden Euro ein. Besonders in den kälteren Monaten erlebt die magische Welt von Hogwarts auf Streaming-Plattformen immer wieder einen Popularitätsschub, wie Moviepilot berichtet. In der Vergangenheit konnten die Filme sogar gleich mehrere Positionen gleichzeitig in den Netflix-Charts erobern. Ob Harry, Ron und Hermine dieses Mal ähnlich hoch hinausfliegen, bleibt abzuwarten.

Doch obwohl die Filme weiterhin so beliebt sind, steht eine neue Ära bevor: Eine aufwendige Neuverfilmung in Form einer Serie, die bei HBO Max veröffentlicht wird, ist derzeit in Arbeit. Die Dreharbeiten hierfür begannen Mitte Juli. Die Entscheidung für eine Neuverfilmung mag einige Fans überraschen, doch sie bietet auch die Möglichkeit, die Welt von Hogwarts nochmals aus einer anderen Perspektive neu zu entdecken. Während die acht Originalfilme sich bereits als Klassiker etabliert haben, könnte die geplante Serie andere Aspekte der Bücher beleuchten und die Magie in moderner Form wieder aufleben lassen.

United Archives GmbH Daniel Radcliffe in "Harry Potter und der Stein der Weisen"

Collection Christophel Filmszene aus "Harry Potter"

Aidan Monaghan / HBO Die neuen "Harry Potter"-Darsteller Arabella Stanton, Dominic McLaughlin und Alastair Stout