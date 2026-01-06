"Hochzeitstanz": Leyla und Mike Heiter tanzen im Schnee

Mike Heiter (33) und Leyla Heiter (29) genießen den Winter auf besondere Weise. Die Realitystars, die im Sommer 2025 vor den Altar getreten sind, zeigen in einem Instagram-Video, dass sie sich noch gut an ihren Hochzeitstanz erinnern können. In dem Clip schunkeln die beiden eng aneinandergeschmiegt durch den Schnee in ihrem Garten. Beide lächeln und schauen sich tief in die Augen. Sogar eine Hebefigur und verschiedene Drehungen performt das Paar im Flockenmeer. Zu dem Beitrag schreibt Mike ganz simpel: "Hochzeitstanz im Schnee."

Die Follower des TV-Pärchens sind von dem Video begeistert. "Wie schön ihr zwei einfach miteinander seid", freut sich eine Userin. In einem anderen Kommentar heißt es sogar: "Das ist das süßeste Video, das ihr je aufgezeichnet habt. Nicht einmal die Hochzeit kommt dem nah." Laut ihren Fans sind Mike und Leyla die unangefochtene Nummer eins, wenn es um das Traumpaar aus der Reality-Welt geht. Gleich dreimal heirateten die einstigen Dschungelcamper im vergangenen Jahr.

Als nächsten Schritt wünschen sich die TV-Bekanntheiten nun Nachwuchs. Bereits nach der Traumhochzeit in Italien machten sie Andeutungen, auf eine Schwangerschaft zu hoffen. Aufgrund von Leylas früherer Gebärmutterhalskrebserkrankung ist das allerdings nicht selbstverständlich. Doch die Influencerin setzt auf Unterstützung durch Ovulationstests. "Ich habe mir eine fette Packung gekauft, weil mir viele geschrieben haben, dass sie dadurch sehr schnell schwanger geworden sind", verriet sie ihren Fans im Netz.

Instagram / mikeheiter Leyla und Mike Heiter, Januar 2025

Instagram / mikeheiter Mike und Leyla Heiter, Januar 2025

Instagram / lucca.brand Leyla und Mike Heiter am Hochzeitstag, August 2025