Mike und Leyla Heiter genießen Vorweihnachtszeit in New York

Mike Heiter (33) und Leyla Heiter (29) gönnen sich vor den Feiertagen noch ein Abenteuer. Gemeinsam verbringt das verheiratete Paar die Vorweihnachtszeit in New York. In Beiträgen auf Instagram dokumentieren sie ihre Ausflüge in der Großstadt. Neben den viralen Food-Spots suchen sie auch weihnachtliche Attraktionen wie die Eisfläche am Rockefeller Center auf, genießen eine ausgiebige Shoppingtour und spaßen mit den örtlichen Stadtmusikanten herum. Auch wenn die Realitystars die Zeit im Big Apple genießen, kommt ein Umzug für sie nicht infrage. "Ich könnte niemals nach New York ziehen. Diese Geräusche hier sind so übertrieben laut und damit habe ich echt ein Problem", berichtete Leyla ihren Followern.

Die Reise verlief bislang auch nicht komplett stressfrei. In einer Story erzählte die einstige Dschungelcamperin von einem unschönen Vorfall. "Ich bin gerade maximal angepisst. Ich wurde noch nie so hopsgenommen, das gibt's nicht", berichtete sie. Mike und Leyla wollten eigentlich mit einer kostenlosen Fähre fahren, aber dann wurde ihnen eine "Privattour" für etwa 33 Euro angedreht, die deutlich schneller sein sollte. Allerdings stellte sich dann heraus, dass die Bootsfahrt weder privat noch schneller als die ursprüngliche Fähre war, sondern eine Touristenfalle.

Leyla und Mike führen ein Leben im Luxus. Mit Vergnügen gönnen sie sich teure Reisen, Designerklamotten und schicke Autos. Doch bei dem TV-Traumpaar kommt auch die Nächstenliebe nicht zu kurz. Bei der diesjährigen "Ein Herz für Kinder"-Gala spendeten sie stolze 20.000 Euro für Kinder in Not. "Die Gala bedeutet uns viel, weil sie zeigt, wie viel man bewegen kann, wenn Menschen zusammenkommen, um Kindern in schwierigen Situationen Hoffnung zu schenken", beteuerte Leyla im Bild-Interview.

Anzeige Anzeige

Instagram / leylaheiter Mike und Leyla Heiter in New York, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / leylaheiter Leyla und Mike Heiter in New York

Anzeige Anzeige

Imago Mike Heiter und Leyla Heiter beim RTL-Spendenmarathon "Wir helfen Kindern" in Köln-Deutz, 20.11.2025