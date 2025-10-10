Millie Bobby Brown teilt erstes Familienfoto mit ihrem Baby

Millie Bobby Brown (21) und Jake Bongiovi (23) teilten auf Instagram erstmals ein Foto mit ihrer kleinen Tochter – und sorgen damit bei ihren Fans für Begeisterung. Die Schauspielerin postete am Donnerstag eine Bilderreihe, die eine liebevolle Momentaufnahme der kleinen Familie bei der Attraktion "It’s a Small World" in einem Disney-Park zeigt. Darauf sind Jake, Millie und ihre Tochter zu sehen, wie sie eng aneinandergekuschelt die magische Atmosphäre genießen. Das Gesicht der Kleinen machten ihre Eltern unkenntlich, um ihre Privatsphäre zu schützen. "Mein T-Swift-Oktober", schrieb Millie in der Bildunterschrift.

Im August hatte das Paar bekannt gegeben, dass es im Sommer ein Mädchen adoptiert hat. Seither gewähren die beiden ab und an kleine Einblicke in ihren neuen Alltag als Eltern. Jake wurde im Juli erstmals mit einem Kinderwagen gesehen, Millie postete später ein Foto von ihm, auf dem er eine Babytrage hält. Auch Jakes Vater, die Musiklegende Jon Bon Jovi (63), zeigte sich begeistert von seiner Rolle als Großvater. "Es ist wunderschön, ich will jeden Tag neue Bilder sehen", schwärmte er öffentlich in einem TikTok-Video von seinem Enkelkind.

Millie und Jakes Liebesgeschichte begann im Jahr 2021. Drei Jahre später gaben sich die Sweethearts im Mai 2024 in Italien das Jawort. Trotz ihres jungen Alters hatte das Paar schon früh über seine Familienpläne und den Wunsch gesprochen. Die Schauspielerin erzählte, dass sie sich immer eine große Familie gewünscht habe. Jake, der genau wie sie aus einer vierköpfigen Geschwisterreihe stammt, teilt ihre Ansichten.

Getty Images Millie Bobby Brown, Schauspielerin

Instagram / milliebobbybrown Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi mit ihrer Tochter

Instagram / jakebongiovi Millie Bobby Brown und ihr Mann Jake Bongiovi