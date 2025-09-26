Neu-Mama Millie Bobby Brown könnte Biopic-Rolle ergattern

Millie Bobby Brown (21) könnte sich bald einen weiteren Traum erfüllen: Die Schauspielerin, die durch ihre Rolle in der Serie Stranger Things Berühmtheit erlangte, steht laut Berichten des Magazins E! News in finalen Verhandlungen für die Hauptrolle in einem Biopic über die US-amerikanische Olympionikin Kerri Strug. Der Film soll das beeindruckende Comeback der Frauen-Gymnastikmannschaft bei den Olympischen Spielen 1996 in Atlanta nachzeichnen, bei dem Kerri trotz Verletzung mit ihrem Auftritt Geschichte schrieb. Regie für den Film, der den Titel "Perfect" trägt, könnte Gia Coppola führen. Auch sie steht aktuell in Verhandlungen, um das Projekt zu leiten.

Die Verfilmung wäre nicht nur eine große Chance für Millie, sich abseits von Science-Fiction- und Mystery-Formaten zu profilieren, sondern auch ein weiterer Meilenstein in ihrer Karriere als Schauspielerin und Produzentin. Schon früh habe sie betont, wie wichtig ihr die Balance zwischen beruflichem Erfolg und einem erfüllten Privatleben ist. Millie und ihr Ehemann Jake Bongiovi (23) haben kürzlich ein kleines Mädchen adoptiert und gemeinsam die ersten Schritte in ihr neues Leben als kleine Familie gemacht. Die Schauspielerin erklärte in früheren Interviews, dass sie sich immer beides gewünscht habe: eine Karriere, die ihre Ambitionen widerspiegelt, und ein Familienleben, das ihr Halt gibt.

Während die Adoption des Mädchens kürzlich für Aufsehen sorgte, gibt das Paar sich privat eher zurückhaltend. Jake, Sohn von Musiker Jon Bon Jovi (63), und Millie feierten ihre Liebe in den letzten Jahren öffentlich, zugleich jedoch dezent. Ihr neues Familienglück teilten sie lediglich durch symbolische Posts auf Instagram. Die Fans zeigten sich begeistert von den Momentaufnahmen des Paares, die ihre Freude über das neue Kapitel in ihrem Leben unterstrichen. Nun bleibt abzuwarten, wie sich Millie mit "Perfect" bewähren wird – ihre Vielseitigkeit hat sie bereits zur Genüge bewiesen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Millie Bobby Brown, März 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / milliebobbybrown Jake Bongiovi mit seiner Tochter, September 2025