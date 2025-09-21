Nach Adoption: Millie Bobby Brown feiert ihr erstes Ehejahr

Millie Bobby Brown (21) könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein. Dank einer Adoption sind die Schauspielerin und ihr Mann Jake Bongiovi (23) in diesem Sommer zum ersten Mal Eltern geworden. Und jetzt feiern sie schon ihren ersten Hochzeitstag. Am 21. September 2021 feierten Millie und Jake ihre große Traumhochzeit. Auf Instagram postet die Stranger Things-Darstellerin zu diesem Jubiläum eine süße Liebeserklärung an ihren Gatten. Zu einem Schwarz-Weiß-Foto von der Hochzeit, auf dem die beiden sich innig umarmen, schreibt sie: "Ein Jahr verheiratet. Ich liebe es, deine Frau zu sein." Der süße Post berührt auch die Fans und sammelte in fünf Stunden beeindruckende 1,5 Millionen Likes.

Auch Jake dachte im Netz an seinen Hochzeitstag und teilte ebenfalls eine Erinnerung an die Feierlichkeiten vergangenes Jahr. "Ein Jahr in den Büchern, noch viele weitere werden kommen. Ich liebe dich so sehr, meine wunderschöne Ehefrau. Alles Gute zum Jahrestag", meinte er unter dem Bild. Viele Details von der Hochzeit sind nicht bekannt, aber wie besonders der Tag war, verriet Millie vergangenen März in einem Interview bei der "Tonight Show Starring Jimmy Fallon": "Plötzlich war alles so real und wunderschön. Es war das Bedeutendste, was ich je gemacht habe."

Fast genauso geheim wie die Hochzeit blieb auch die Adoption ihres Babys. Besonders überraschend dürfte der Familienzuwachs für die Fans aber nicht gewesen sein. Immerhin hatte Millie schon vorher immer wieder betont, wie gerne sie Mama werden möchte und dass sie und Jake schnell eine Familie gründen möchten. Ende August stellten die Britin und der Sohn von Rockstar Jon Bon Jovi (63) dann ihre kleine Tochter vor – allerdings ohne Details zu verraten. "Wir sind überglücklich, dieses schöne neue Kapitel der Elternschaft in Ruhe und Privatsphäre zu beginnen. Und plötzlich waren wir drei. In Liebe, Millie und Jake Bongiovi", offenbarten die beiden ihre süßen Neuigkeiten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Millie Bobby Brown, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Jake Bongiovi und Millie Bobby Brown, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / jakebongiovi Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi