Adoptionsglück: Jon Bon Jovi schwärmt vom Leben als Opa

Jon Bon Jovi (63) könnte nicht stolzer sein: Der Musiker ist frischgebackener Großvater! Sein Sohn Jake Bongiovi (23) und dessen Ehefrau Millie Bobby Brown (21) haben im Sommer mächtig für Überraschung gesorgt, als sie die Adoption eines kleinen Mädchens bekanntgaben. In einem TikTok-Interview mit Bunnie XO sprach Jon voller Freude über die Ankunft des neuen Familienmitglieds. "Es ist verrückt, aber einfach wundervoll", sagte er und fügte hinzu: "Wir haben das Baby getroffen, und sofort ist sie dein Enkelkind, dein Baby." Der Rockstar bezeichnete sich scherzhaft bereits als "nervigen Opa", der am liebsten alle zwei Tage Fotos zugeschickt bekommen möchte.

Jake und Millie, die sich im Mai 2024 in einer intimen Zeremonie das Jawort gaben und später eine glamouröse Feier in Italien nachlegten, betonten in einem Statement, dass sie ihre Elternrolle im Privaten ausleben möchten. "Diesen Sommer haben wir unser süßes kleines Mädchen durch Adoption willkommen geheißen", erklärten die frischgebackenen Eltern und baten gleichzeitig um Ruhe für diesen neuen aufregenden Lebensabschnitt. Trotz der Kritik, die insbesondere Millie aufgrund ihres jungen Alters entgegenschlug, stecken die beiden voller Selbstbewusstsein. Ein Insider verriet der Presse: "Sie ist zu selbstsicher, um sich davon aus der Ruhe bringen zu lassen."

Jon Bon Jovi, der die Ehe seines Sohnes mit der jungen Schauspielerin voll und ganz unterstützt, zeigte sich im Interview begeistert von Millie. "Sie ist ein Schatz und arbeitet unglaublich hart", schwärmte er über seine Schwiegertochter. Auch konnte der Musiker die Verbindung zu ihrer Herkunftsfamilie nachvollziehen, denn sowohl Millies Eltern als auch er selbst heirateten jung und führten stabile Beziehungen. "Sie und Jake haben sich ineinander verliebt, und wir dachten: ‘OK, dann unterstützen wir sie.’ Und es läuft großartig", so Jon. Auch der erste Hochzeitstag des Paares sei ein Anlass zur Freude gewesen, den Millie auf Instagram mit einem bislang unveröffentlichten Hochzeitsfoto feierte, das sie liebevoll mit den Worten "Ich liebe es, deine Frau zu sein" kommentierte.

Getty Images Rockstar Jon Bon Jovi

Getty Images Jake Bongiovi und Jon Bon Jovi, März 2024

Getty Images Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi im Februar 2025