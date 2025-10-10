Nach Liebes-Aus: Garry Secret wurde auf Dating-App gesperrt

Garry Secret (21) hat nach der Trennung von Freundin Jessica im September vorsichtig ins Dating-Leben reingeschnuppert – mit eher durchwachsenem Erfolg. Der Social-Media-Star verrät in einem Interview mit Promiflash bei "The Ultimate Hype", dass er sich "just for fun" die Dating-App Hinge heruntergeladen habe, um neue Menschen kennenzulernen. Doch der Versuch nahm ein schnelles Ende. "Ich habe das ausprobiert, wurde dann aber auch direkt wieder gesperrt, weil ich mich nicht verifizieren wollte. Und dann haben die gedacht, ich bin fake", erzählt er.

Aus seiner Erfahrung zieht der 21-Jährige ein klares Fazit: Von Dating-Apps lässt er künftig lieber die Finger. "Das war auch in der Zeit, wo ich gedacht habe, dass mir Ablenkung ganz guttut – aber ich habe gemerkt, das ist nicht so", erklärt er. Trotzdem suchte Garry nach Wegen, um auf andere Gedanken zu kommen. Er traf sich zweimal mit jemandem – allerdings ohne feste Absichten oder das Ziel, eine Beziehung einzugehen. "Ich habe seitdem mit keiner Frau was gehabt", stellt er klar und ergänzt: "Meine große Liebe bin ich selber."

Das Liebes-Aus zwischen Garry und Jessica beschäftigt ihn dennoch weiterhin. Zwar betonte er im Promiflash-Interview, dass die beiden sich privat nach wie vor gut verstehen, doch er scheint bewusst auf Abstand zu gehen. Angesprochen auf ein mögliches Liebes-Comeback erklärt der Influencer offen: "Eine Seite von meinem Kopf sagt noch 'Ja' und eine 'Nein'. Umso mehr Zeit vergeht, desto mehr probiere ich natürlich auch jetzt einfach abzuschließen, wenn ich ehrlich bin." Wie sich sein Liebesleben weiterentwickelt, bleibt abzuwarten. Bis dahin scheint Garry vor allem eins wichtig zu sein: sich selbst treu zu bleiben.

IMAGO / Gartner Garry Secret, Social-Media-Star

Instagram / garrysecret Garry Secret im Mai 2025

IMAGO / Panama Pictures Garry Secret und seine Ex-Freundin Jessica, Mai 2025