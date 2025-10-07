Social Media: Garry Secret verrät den Grund für die Trennung

Garry Secret (21) hat endlich die Hintergründe für die Trennung von seiner Freundin Jessica offenbart. Im September hatte der junge Social-Media-Star bekanntgegeben, dass die Beziehung vorbei sei. Jetzt sprach er im Gespräch mit Promiflash ganz offen über die Gründe für das schnelle Ende nach nur wenigen Monaten. "Wir kamen aus zwei verschiedenen Welten, und das hat sie sehr überfordert", erklärte er. Zudem räumte er ein, die Herausforderungen für Jessica wohl nicht früh genug erkannt zu haben.

Der Druck der Öffentlichkeit hatte laut dem Influencer ebenfalls einen großen Einfluss auf die Beziehung. Garry gestand, dass er in manchen Momenten die "Notbremse hätte ziehen" sollen, um die Situation besser zu handhaben. Er erklärte weiter: "Ich wusste einfach nicht, was ich tun sollte. Ich war so ein bisschen hilflos am Ende." Auch Jessica habe Dinge nicht klar geäußert, was zu Missverständnissen geführt habe. Letztendlich bezeichnete Garry das Ende der Beziehung als ein Gefühl, das "wie eine Faust ins Gesicht" gewesen sei – ein deutliches Zeichen, wie schwer ihn das Liebes-Aus getroffen hat.

Die Nachricht von ihrer Trennung überraschte viele Fans, da Garry und Jessica zunächst als das perfekte Paar galten. Bereits vor Wochen hatte der Influencer emotional erklärt, wie schwer ihm das Liebes-Aus fällt, auch wenn er Jessica die Entscheidung überlassen habe. Ihre Beziehung hatte vor allem online zahlreiche Follower begeistert, doch offenbar konnten sie die Balance zwischen ihrem privaten Glück und dem medialen Druck nicht finden. Garry hatte sich immer als sehr offen gegenüber seinen Fans präsentiert, was teils auch ihre gemeinsame Zeit betraf. Doch statt unter Kameras zu stehen, steht nun für den Influencer die Selbstreflexion im Fokus.

Instagram / garrysecret Garry Secret im Mai 2025

Instagram / garrysecret Garry Secret und seine Freundin Jessica

Instagram / garrysecret Garry Secret und seine Freundin Jessica, April 2025