So denkt Garry Secret über ein Liebes-Comeback mit Jessica

Garry Secret (21) verkündete im September seine Trennung von Freundin Jessica. Im Promiflash-Interview bei "The Ultimate Hype" spricht der Social-Media-Star nun ausführlich über sein Liebes-Aus – und offenbart, wie er über ein mögliches Comeback mit seiner Ex denkt. "Ich muss sagen, mir fällt das natürlich schon auch teilweise schwer. Wir verstehen uns ja privat trotzdem gut", erklärt er und fügt hinzu: "Eine Seite von meinem Kopf sagt noch 'Ja' und eine 'Nein'. Umso mehr Zeit vergeht, desto mehr probiere ich natürlich auch jetzt einfach abzuschließen, wenn ich ehrlich bin."

Ganz ausschließen möchte Garry eine zweite Chance für seine Beziehung also nicht. "Es kann noch mal funktionieren, muss aber nicht. Ich bin einfach vorsichtig geworden und habe halt Angst, wieder auf die Fresse zu fliegen", gesteht der 21-Jährige. Dennoch spricht er von einer "Schublade im Herzen", in der Jessica aktuell noch einen Platz hat: "Die Schublade wird immer mehr ausgeräumt. Wenn sie leer ist, dann ist sie leer. Aber ich glaube, das ist ein Kampf gegen die Zeit. Man muss schauen, wie es sich ergibt und ob wir beide auch bereit sind."

Die Trennung von Jessica war ein schwerer Schritt für Garry, gerade weil die Beziehung viel Hoffnung versprach. Wie er bereits zuvor gegenüber Promiflash erklärte, waren es jedoch die unterschiedlichen Lebensumstände und Herausforderungen, die insbesondere für seine Ex eine Belastung darstellten: "Wir kamen aus zwei verschiedenen Welten, und das hat sie sehr überfordert." Ob die beiden in Zukunft noch einmal zueinanderfinden, bleibt abzuwarten. Der Influencer kann sich ein Liebes-Comeback jedoch "tendenziell" gut vorstellen – vor allem, wenn Jessica, wie geplant, in seine Stadt zieht.

