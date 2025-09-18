Nach wenigen Monaten: Garry Secret ist schon wieder Single

Eigentlich schien es zwischen Garry Secret (21) und seiner Jessica die große Liebe zu sein. Doch jetzt ist schon wieder alles vorbei – nach rund einem halben Jahr. Das bestätigte der TikToker selbst in einem Instagram-Reel. "Wir gehen getrennte Wege... Ehrlich gesagt hätte ich niemals gedacht, jemals so ein Video machen zu müssen. Es fällt mir schwer, das Ganze zu begreifen oder nachzuvollziehen, doch am Ende des Tages ist es ihre Entscheidung, und nur sie allein muss damit im Reinen sein", meint er sichtlich geknickt. Warum die beiden sich getrennt haben, verrät Garry nicht.

Auch wenn das Liebes-Aus ihm sichtlich zu schaffen macht, scheint Garry keinen Groll gegen seine Ex zu hegen. Viel eher scheint er nun positiv in die Zukunft blicken zu wollen. "Für mich bleibt nur, nach vorne zu blicken, meinen Frieden zu finden und wieder glücklich zu werden. Das Leben überrascht uns oft auf eine Weise, die wir nicht erwarten. Genau deshalb sollten wir jeden einzelnen Tag so leben, als wäre er unser letzter", sinniert er. Seine Community bittet der Influencer um Rücksichtnahme und Respekt – sowohl ihm als auch Jessica gegenüber: "Ich hoffe, ihr behandelt das Thema mit Respekt und beachtet dabei, dass hinter ihrem und meinem Profil trotzdem Menschen mit Emotionen stecken." Seinen Dank richtet Garry an alle, die die beiden als Paar unterstützt und verfolgt haben.

Im Netz ließen Garry und Jessica ihre Fans immer wieder an ihrer Liebe teilhaben: Die beiden zeigten sich unzertrennlich und schwer verliebt. Weil der 21-Jährige zu seinem Geburtstag vor wenigen Wochen wegen der Abwesenheit seiner Liebsten noch bittere Tränen vergoss, dürfte das Liebes-Aus nun für viele Fans überraschend kommen. An seinem Ehrentag konnte Garry nämlich kaum Freude empfinden, weil Jessica fehlte. Seinen Fans erzählte er: "Morgen habe ich Geburtstag und ich glaube, das wird der traurigste Geburtstag, den ich jemals haben werde." Der Grund für Jessicas Abwesenheit war ihre Fernbeziehung.

Instagram / garrysecret Garry Secret und seine Freundin Jessica

Instagram / garrysecret Garry Secret im Juli 2025

Instagram / garrysecret Garry Secret, Influencer

