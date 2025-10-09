Für Garry Secret war Trennung von Jessica Herzschmerz pur

Garry Secret (21) und seine Freundin Jessica haben sich im September getrennt, doch der Social-Media-Star kämpft weiterhin mit den Folgen der Trennung. Beim Event "The Ultimate Hype" sprach der 21-Jährige offen über seine Gefühle und erklärte, dass ihn dieser Schritt tiefer getroffen habe als jede Trennung zuvor. "Das hört sich jetzt so doof an. Aber es gab wirklich noch keine Trennung in meinem Leben, die mir so wehgetan hat", erzählte er gegenüber Promiflash. Besonders schmerzlich sei für ihn, dass die Beziehung abrupt geendet habe. Der Social-Media-Star hat sich seitdem dazu entschieden, seine Online-Aktivitäten zeitweise deutlich zurückzufahren.

Im Gespräch verriet Garry, wie sicher er anfangs war, in Jessica die richtige Partnerin gefunden zu haben. "Als ich sie kennengelernt habe, war ich mir sehr sicher gewesen, dass sie die Eine ist. Sie war die erste Frau, die mich auf den Boden geholt hat. Das ist das, was ich brauche – und da hab ich sehr viel drin gesehen", resümierte der Influencer. Um künftig besser mit solchen Situationen umgehen zu können, hat er sich vorgenommen, an sich selbst zu arbeiten: "Ich muss vielleicht auch mal reflektieren: 'Hey, was habe ich für Fehler gemacht?' Weil ich war auch nicht immer ohne, muss ich ehrlich sagen." Außerdem wolle er vermeiden, wie in der Vergangenheit, von einer Beziehung in die nächste zu springen.

Schon im September sprach Garry darüber, dass die Beziehung durch unterschiedliche Lebensstile belastet wurde und Jessica Schwierigkeiten hatte, mit bestimmten Aspekten umzugehen. Für den Social-Media-Star, der für seine offene und ehrliche Art bekannt ist, bietet seine Reichweite aber auch die Möglichkeit, mit seinen Fans über Gefühle und persönliche Entwicklungen zu sprechen. Offenheit und Authentizität seien ihm besonders wichtig, erklärte er in der Vergangenheit und betonte, dass er auch schwierige Zeiten mit seinen Followern teilen möchte. Privat wie beruflich scheint Garry sich fortan auf eine Phase der Selbstfindung einzustellen.

Instagram / garrysecret Garry Secret, Oktober 2025

Instagram / garrysecret Garry Secret und seine Ex-Freundin Jessica

Instagram / garrysecret Garry Secret und seine Freundin Jessica, April 2025