Oh là là: Tanja Tischewitsch datet einen Branchenkollegen

Tanja Tischewitsch (36), die einst durch ihre Teilnahme an der Castingshow Deutschland sucht den Superstar bekannt wurde, lässt in Sachen Liebe nichts anbrennen: Im Gespräch mit Promiflash verriet die Reality-TV-Bekanntheit jetzt, dass sie gerade dabei ist, jemanden aus ihrer Branche besser kennenzulernen. Auch wenn sie aktuell noch offiziell Single sei, knistere es bereits heftig zwischen den beiden. "Ich bin wirklich gespannt, wo die Reise hingeht", schwärmte die 36-Jährige hoffnungsvoll. Obwohl sie keine Details zur Identität des Mannes preisgab, deutete sie an, dass ihr neuer Herzbube gewisse Berühmtheit genießt. "Man kennt ihn, aber ich glaube, man hat das nicht so auf dem Schirm, dass wir zueinander passen könnten", erklärte Tanja geheimnisvoll.

Was sie besonders an ihrer neuen Flamme schätzt? Ihr mysteriöser Lover scheint das Temperament der lebensfrohen Reality-Darstellerin perfekt zu ergänzen. "Ich bin ja sehr quirlig und laut, und er ist eher ruhig, das holt mich runter", so Tanja, die mit ihrem Ex-Partner Thomas Radeck Söhnchen Ben großzieht. Obwohl sie normalerweise einen großen Bogen um Personen aus der Entertainment-Branche macht, stellt ihr neuer Liebhaber eine seltene Ausnahme dar. Welcher männliche Prominente sich nun genau hinter Tanjas euphorischen Umschreibungen verbirgt, bleibt für ihre Fans weiterhin spannend.

Die Reality-Darstellerin ist in Liebesangelegenheiten kein unbeschriebenes Blatt. Erst vor Kurzem verriet sie, einst Interesse an einem anderen bekannten Gesicht aus der Reality-Welt gehabt zu haben – und zwar ausgerechnet Frauenheld Calvin Kleinen (33). Doch trotz dieses Interesses entschloss sich Tanja, den Kontakt nicht weiter auszubauen. Unterstützt von einem Ratschlag aus ihrem Umfeld hatte sie dem Werben des einschlägig bekannten Realitystars mehrfach widerstanden. Nun scheint sich für die TV-Schönheit ein neues Kapitel anzubahnen, das sie ganz bewusst und langsam angehen will. "Wenn es spruchreif ist, dann kann man ja immer noch darüber erzählen", fügte sie abschließend hinzu.

Instagram / tanjatischewitsch Tanja Tischewitsch, Realitystar

Getty Images Thomas Radeck und Tanja Tischewitsch im Juli 2017

Getty Images Tanja Tischewitsch, Realitystar