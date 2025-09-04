"The Summit": So würde Tanja Tischewitsch mit Verrat umgehen

Bei der spannenden Reality-Show "The Summit", in der Prominente einen Berg erklimmen müssen, um am Ende möglicherweise ein Preisgeld von bis zu einer Million Euro zu gewinnen, steht nicht nur körperliche Fitness im Vordergrund. Nach jeder Etappe müssen die Teilnehmer jemanden rauswählen, was Potenzial für böses Blut und Verrat bietet. Tanja Tischewitsch (36) sprach im Promiflash-Interview offen darüber, wie sie mit einem solchen Verrat umgehen würde. Dabei betonte sie: "Wenn ich mit jemandem auch privat befreundet bin und er mich dann verrät, dann bin ich schon sehr nachtragend. Dann will ich das ausdiskutieren." Fremde hingegen könnten sie zwar auch erzürnen, allerdings sei ihre Reaktion bei Personen, zu denen sie keine tiefere Beziehung habe, weniger intensiv.

Tanja, die im Rahmen des Formats mit schweren körperlichen Herausforderungen zu kämpfen hatte, machte deutlich, dass die Natur der Beziehung zu der betreffenden Person entscheidend dafür ist, wie sie auf einen möglichen Verrat reagiert. "Ich glaube, bei mir kommt es immer darauf an, wie eng ich mit dieser Person bin", erklärte die Moderatorin. Sie zeigte sich entschlossen, bei einem persönlichen Verrat klare Konsequenzen zu ziehen und eventuell die Freundschaft zu beenden. Die reflektierte Sichtweise zeigt, dass es Tanja wichtig ist, Vertrauen in ihren persönlichen Beziehungen zu wahren und dies auch in einer herausfordernden Umgebung wie "The Summit" gelten zu lassen.

Abseits der Berggipfel und Reality-TV-Herausforderungen hat Tanja Tischewitsch ihr Leben der Moderation gewidmet und sorgt neben ihrer Karriere als Reality-TV-Star mit ihrer offenen und direkten Art für Gesprächsstoff. Einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde die einstige DSDS-Kandidatin durch diverse TV-Auftritte in Formaten wie im Dschungelcamp oder bei The 50. Abseits der Kamera kümmert sich die Mutter um ihren Sohn, der aus einer früheren Liaison mit dem TV-Produzenten Thomas Radeck stammt. Sie meistert gekonnt den Spagat zwischen Berufsleben und Familienalltag. Ihre geradlinige Haltung und die Fähigkeit, zwischenmenschliche Beziehungen zu pflegen und zu reflektieren, machen sie zu einer interessanten Persönlichkeit in der Welt des Showbusiness.

Amazon MGM Studios Tanja Tischewitsch, "The Summit"-Kandidatin

Filmcontact Realitystar Tanja Tischewitsch bei der Prime-Video-Show "The Summit", 2025

Instagram / tanjatischewitsch Tanja Tischewitsch, August 2024