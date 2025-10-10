Ozzy Osbournes (†76) bewegendes Geständnis vor seinem Tod

Ozzy Osbourne (†76), als legendärer Frontmann der Band Black Sabbath bekannt, hat bis zu seinem Tod im Juli 2025 nie ganz überwunden, dass er 1979 aus der Band geworfen wurde. Dies verriet seine Tochter Kelly Osbourne (40) in der neuen Dokumentation "Ozzy: No Escape From Now", die das bewegte Leben des Rockstars beleuchtet. In der Doku wird auch Ozzys letzter großer Auftritt im selben Monat thematisiert, bei dem er noch ein letztes Mal mit seinen ehemaligen Bandkollegen auf der Bühne in Birmingham stand. Der emotionale Abschied, moderiert von Jason Momoa (46), wurde begleitet von musikalischen Größen wie Metallica, Steven Tyler (77) und vielen weiteren Künstlern.

Die Dokumentation zeichnet ein eindringliches Bild von Ozzys letzten Lebensjahren, die von starken gesundheitlichen Rückschlägen geprägt waren. Trotz eines gebrochenen Wirbels, Sepsis und einer Lungenentzündung gelang es ihm, seine Abschiedsshow durchzustehen, ein Ereignis, das er selbst als "Wunder" bezeichnete. Berührende Botschaften von Stars wie Dolly Parton (79), Elton John (78) und Billy Idol (69) rundeten diesen besonderen Abend ab. Auf der Bühne saß Ozzy in einem schwarzen Thron mit Schädeln und Fledermäusen, während er Klassiker wie "Crazy Train" und "Mama I’m Coming Home" performte. In einem Moment richtete er sich bewegt an die Menge: "Es ist so gut, wieder auf dieser Bühne zu sein... Ihr habt keine Ahnung, wie ich mich fühle. Danke von ganzem Herzen."

Hinter den Bühnenlichtern war vor allem die Unterstützung seiner Familie unerschütterlich. Ehefrau Sharon Osbourne (73) stand ihm stets zur Seite und bezeichnete ihn liebevoll als "Iron Man", eine Anspielung auf einen der größten Hits von Black Sabbath. Ozzy selbst blickte in der Dokumentation bewegt auf sein Leben zurück und erklärte: "Ich hätte nicht älter als 40 werden dürfen. Wenn mein Leben endet, habe ich nichts zu beklagen. Es war großartig." Beim emotionalen Finale der Doku waren seine Kinder Aimee, Kelly und Jack bei einer öffentlichen Gedenkfeier in Birmingham zu sehen, wo sie Blumen niederlegten. Dieses letzte Kapitel eines hochintensiven Lebens zeigt die tiefen familiären Bande, die Ozzy trotz aller Widrigkeiten stets begleiteten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ozzy Osbourne, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Black Sabbath im November 2011

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelly Osbourne, Ozzy Osbourne und Sharon Osbourne