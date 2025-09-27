Erster posthumer Hit: Ozzy Osbourne legt musikalisch nach

Ozzy Osbourne (†76) lebt musikalisch weiter: Seine erste posthume Single ist da – und sie hat es in sich. In einer kraftvollen Zusammenarbeit mit der legendären Metal-Band Judas Priest wurde ein Cover des Black Sabbath-Klassikers "War Pigs" (dt.: Kriegsschweine) aus dem Jahr 1970 veröffentlicht. Der Erlös des Charity-Songs, der am 26. September erschienen ist, soll an Stiftungen zur Parkinson-Forschung gespendet werden. Judas Priest und Ozzy selbst entwickelten das Projekt ursprünglich aus einer gemeinsamen Wertschätzung füreinander und einer Mission zur Unterstützung Betroffener. Auch Ozzys langjährige Ehefrau Sharon Osbourne (72) hatte sich für das Vorhaben engagiert.

Trotz seiner eigenen Parkinson-Erkrankung griff Gitarrist Glenn Tipton für diesen Track noch einmal zur Gitarre, während Judas-Priest-Frontmann Rob Halford und Ozzy sich die Gesangslinien teilen. Die Aktion ist nicht nur ein musikalisches Highlight für Heavy-Metal-Fans, sondern stellt für die beteiligten Musiker auch eine emotionale Hommage an Ozzy dar. Rob, der den Verlust seines langjährigen Kollegen und Freundes nur schwer verkraftet, zeigte sich im Interview mit Talkin’ Rock with Meltdown im August tief bewegt: "Ich konnte es einfach nicht glauben. Ich bin immer noch am Trauern, wie so viele andere auch."

Ozzys Tod hat die Rockwelt schwer erschüttert, doch sein Vermächtnis lebt weiter. Das Charity-Projekt "War Pigs" unterstreicht den positiven Einfluss des Musikers und zeigt, wie ihn seine Kollegen und Freunde in Erinnerung behalten möchten: als eine Inspiration und ein Symbol für musikalische Hingabe und Durchhaltevermögen. Schon zu Lebzeiten galt Ozzy nicht nur als Ausnahmekünstler, sondern wurde auch für seine Großzügigkeit und Herzlichkeit geschätzt. Rob, der in der Vergangenheit auch andere Legenden wie Lemmy Kilmister (†70) und Freddie Mercury (†45) geehrt hat, beschreibt Ozzy liebevoll als "den Inbegriff von Freundlichkeit". Ein würdiges Andenken an einen Mann, der ganze Generationen von Musikliebhabern geprägt hat.

IMAGO / Icon Sportswire Ozzy Osbourne, Musiker

Getty Images Ian Hill, K. K. Downing, Rob Halford, Scott Travis, Les Binks und Glenn Tipton im November 2022

Getty Images Ozzy Osbourne, Sänger