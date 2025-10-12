Jack verrät: Ozzy Osbourne litt unter missglückter Wirbel-OP

Jack Osbourne (39), Reality-Star und Unternehmer, zeigt in der neuen Dokumentation "Ozzy: No Escape From Now" tiefe Emotionen, als er über die Auswirkungen der Wirbelsäulenoperation seines verstorbenen Vaters Ozzy Osbourne (†76) spricht. Der Musiker, der im Juli 2025 im Alter von 76 Jahren starb, erlitt 2019 nach einem Sturz gravierende Schäden an seiner Wirbelsäule. Jack macht deutlich, wie sehr nervliche Beeinträchtigungen, die durch eine "übermäßig aggressive" Operation verursacht wurden, Ozzys Leben belasteten: "Dieser verdammte Arzt hat ihm die Fähigkeit, sich zu bewegen, genommen, und das macht mich so wütend." Der gesundheitliche Verfall führte letztlich dazu, dass Ozzy 2023 seine geplante Tour absagen musste.

In der Dokumentation schildert Ozzys Tochter Aimee Osbourne (42), dass die ursprüngliche Operation laut den Ärzten zur Stabilisierung gedacht war, jedoch weitere Verletzungen auslöste. Sharon Osbourne (73), die Ehefrau des verstorbenen Frontmanns von Black Sabbath, erklärte, dass die Operation Metallplatten und Schrauben um Ozzys Nacken beinhaltete, was laut einer späteren Untersuchung unnötig war und den Schaden verstärkte. 2021 wurde das Material aus Ozzys Nacken entfernt, doch die Hauptschäden waren irreparabel. Sharon erinnert sich daran, wie sehr ihr Mann unter den chronischen Schmerzen litt, so sehr, dass er in manchen Momenten sogar den Wunsch äußerte, nicht mehr leben zu wollen.

Trotz dieser schwierigen Zeit fand Ozzy vor seinem Tod im Juli 2025 die Kraft, ein letztes Mal auf der Bühne zu stehen. Während der Benefizshow "Back to the Beginning" trat er zusammen mit Black Sabbath und anderen Metal-Größen auf. Der Erlös ging an Organisationen wie Cure Parkinson's und Kinderhospize. In einer emotionalen Ansprache während des Konzerts bedankte sich Ozzy herzlich bei seinen Fans: "Von ganzem Herzen danke ich euch. Ich liebe euch. Wir lieben euch." Dieses Abschiedskonzert bleibt vielen Fans und seiner Familie als ein letzter, bewegender Moment der Rock-Ikone in Erinnerung.

Ozzy und Jack Osbourne in New York

Imago Ozzy OSbourne und Sharon, 2020

IMAGO / Newscom / AdMedia Ozzy Osbourne, Sänger