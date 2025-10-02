Ozzy Osbournes letzte Liebeserklärung an Sharon enthüllt

Niemand hätte erwartet, dass der als "Prince of Darkness" bekannte Ozzy Osbourne (†76) in seinen letzten Tagen eine so romantische Seite zeigen würde. Wie ein neuer BBC-Dokumentarfilm enthüllt, verbrachte der legendäre Musiker seine letzten Monate an der Seite seiner Frau Sharon Osbourne (72) in ihrem gemeinsamen Heim in der englischen Grafschaft Buckinghamshire, England. Dort hinterließ Ozzy berührende Liebesbotschaften wie "Du bist die Liebe meines Lebens" und "Liebste Sharon, ich liebe dich nicht nur halb", die er auf kleinen Notizzetteln im Haushalt versteckte. Sharon rahmte viele dieser Nachrichten ein – eine bleibende Erinnerung an ihren geliebten Mann.

Die BBC-Produktion begleitet das Paar in den Jahren vor Ozzys Tod. Darin wird nicht nur sein persönlicher Abschied von der Bühne dokumentiert, sondern auch, wie die Familie wieder näher zusammenrückte. "Es fühlt sich an, als wären wir zurück", beschrieb ihr Sohn Jack (39) die Zeit in ihrem englischen Anwesen, das sie liebevoll als Zuhause bezeichneten. Die Dokumentation zeigt auch, wie stark Sharon während Ozzys schwerer Parkinson-Erkrankung an seiner Seite stand. Ein emotionaler Höhepunkt sind die Aufnahmen des letzten Konzerts, das Ozzy kurz vor seinem Tod in Birmingham gab.

Ozzy und Sharon waren über vier Jahrzehnte verheiratet, eine Partnerschaft, die oft öffentlich stattfand – nicht zuletzt durch ihre bekannte Reality-Show The Osbournes. Ihre Ehe war geprägt von Ozzys exzentrischer Persönlichkeit und Sharons loyaler Fürsorge, an der sie bis zuletzt festhielt. Die herzerwärmenden Botschaften Ozzys an seine große Liebe bezeugen, dass er ihre Unterstützung durchaus zu schätzen wusste.

Getty Images Ozzy Osbourne und Sharon Osbourne im Februar 2015

Getty Images Sharon und Ozzy Osbourne im Jahr 2015

Getty Images Jack Osbourne, Sharon Osbourne und Kelly Osbourne, 2025