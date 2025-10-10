Senna Gammour sagt Tour wegen ihrer schwerkranken Mutter ab

Senna Gammours (45) Fans müssen stark sein. Im November stünden eigentlich einige Termine für ihre Comedy-Tour "Toxisch, aber süß" an. Doch in ihrer Instagram-Story muss die TV-Bekanntheit verkünden: "Ich habe lange überlegt, wie ich diese Zeilen beginnen soll, denn es fällt mir unglaublich schwer, das jetzt zu schreiben. Leider muss ich meine Tour absagen." Der Grund dafür ist der schlechte Gesundheitszustand ihrer Mutter. "Meine Mama hatte vor einiger Zeit einen Herzinfarkt, und ihre geplante Herz-OP musste nun erneut verschoben werden, weil neue gesundheitliche Probleme aufgetreten sind. Sie ist im Moment noch nicht stark genug für die Operation, und ich möchte in dieser Zeit an ihrer Seite sein", lässt Senna ihre Follower wissen.

Für die Moderatorin besteht kein Zweifel daran, dass sie die richtige Entscheidung getroffen hat. "Ich muss mich jetzt für das Wichtigste in meinem Leben entscheiden — für meine Mama", schreibt sie auf Social Media. Senna hofft auf Verständnis von ihren Fans: "Jede und jeder von euch weiß, wie besonders die eigene Mama ist. Bitte schickt uns gute Gedanken, Liebe und ein bisschen Kraft. [...] Danke von Herzen für euer Verständnis, eure Geduld und eure Unterstützung."

Die Musikerin hat in der Vergangenheit immer wieder betont, wie wichtig ihr Familie ist. Als sie zwölf Jahre alt war, verstarb ihr Vater an Lungenkrebs. Vor einigen Jahren erkrankte dann auch ihre Mutter an Krebs. Zu Gast in Daniel Aminatis (52) Podcast "Der Good Energy Talk" berichtete sie einst: "Meine Mutter ist mein Gleichgewicht. [...] Ich möchte ihr das glücklichste Leben geben, damit sie zufrieden einschläft und eine geile Zeit hatte."

Instagram / missgammour Senna Gammour, Podcasterin

Instagram / missgammour Senna Gammour mit ihrer Mutter

