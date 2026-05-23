Prinz William widmet Charlotte im Radio Taylor Swift-Song

Prinz William (43) sorgt im britischen Radio für einen zuckersüßen Papa-Moment: Während eines Live-Auftritts bei der Morgenshow Heart Breakfast auf den Isles of Scilly durfte sich der Thronfolger einen Song wünschen – und entschied sich prompt für einen Hit von Taylor Swift (36). Seine Tochter Prinzessin Charlotte (11) sei von der amerikanischen Popsängerin geradezu "besessen", erklärte er in der Show. Auch Prinz Louis (8) fahre voll auf die Musikerin ab. Wie das Magazin People berichtet, spielte Moderator Jamie Theakston daraufhin Taylors Hit "Opalite" aus ihrem 2025 erschienenen Album "The Life of a Showgirl". Dazu sagte er: "Das geht raus an Charlotte, wir wissen, dass sie gerade im Auto auf dem Weg zur Schule zuhört."

Im Gespräch schwärmte William auch von der gemeinsamen Eras-Tour-Erfahrung mit seinen Kindern George und Charlotte in London im Juni 2024. "Es war im Wembley-Stadion, also hatten wir eine Loge und haben von oben zugeschaut, was ziemlich weit weg vom Geschehen war, aber die Atmosphäre war unglaublich", erzählte William. "Man konnte spüren, wie der Boden bebte, als alle tanzten – es war großartig." Backstage trafen William und seine Kinder Taylor Swift und ihren heutigen Verlobten Travis Kelce (36) dann sogar persönlich. Als Moderatorin Amanda Holden (55) den Prinzen schließlich fragte, ob er eine Einladung zur Hochzeit der beiden bekommen habe, antwortete William schmunzelnd: "Kein Kommentar. Ich hoffe, dass irgendwo eine Einladung auf mich wartet – wir werden sehen."

Neben der Musik kommt der Familienvater in dem seltenen Live-Interview auch kurz auf seine Ehefrau Prinzessin Kate (44) zu sprechen und macht deutlich, wie wichtig sie ihm und den drei Kindern ist: "Sie ist eine unglaubliche Mutter, eine unglaubliche Ehefrau, ohne sie würde unsere Familie nicht funktionieren, sie ist absolut großartig", sagt William über seine Partnerin, die sich nach ihrer Krebsdiagnose langsam wieder ihren royalen Aufgaben widmet.

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Leon Neal/Pool/Afp via Getty Images, Andre Dias Nobre/Afp via Getty Images Prinz William und Taylor Swift, Collage

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Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern George, Louis und Charlotte, 2024

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Instagram / taylorswift Taylor Swift und Travis Kelce mit Prinz William, Prinz George und Prinzessin Charlotte