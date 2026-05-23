Ashley Iaconetti kämpft mit Muttersein während Dreharbeiten

Für Ashley Iaconetti war es zuletzt alles andere als einfach: Die Reality-Beauty spricht offen über die Belastungen, die das Muttersein inmitten laufender TV-Dreharbeiten mit sich bringt. In der jüngsten Folge von "The Ben and Ashley I Almost Famous Podcast" ließ die 38-Jährige, die offen zu ihren Beauty-Eingriffen steht, gemeinsam mit Co-Host Ben Higgins die vergangenen Wochen Revue passieren – und machte dabei keinen Hehl daraus, wie sehr ihr alles zugesetzt hat. "Es waren ein paar verrückte Wochen", gestand sie. Sie sei zeitweise am Rande eines Nervenzusammenbruchs gewesen. Besonders der Dreh der zweiten Staffel von "Real Housewives of Rhode Island", in der sie auf Bravo zu sehen ist, stellt die Mutter von zwei kleinen Söhnen vor große Herausforderungen.

Neben dem Stress rund um die Sendung – unter anderem ein hitziger Streit mit den Mitdarstellerinnen Rosie DiMare und Kelsey Swanson – macht Ashley deutlich, dass sie mit der Doppelbelastung aus Familie und Kamera an ihre Grenzen stößt: "Es ist wirklich schwer, ein Elternteil zu sein, während man das alles durchmacht. Ich kann nicht mehr alles alleine stemmen." Auf Bens Frage, ob sie Reue verspüre, ihr Leben im TV zu zeigen, antwortete sie, ihr Ruhm aus der Bachelor-Zeit werde nie in den Schatten gestellt. Allerdings habe sie sich verändert: "Das war ich auf meinem emotionalen Reality-TV-Höhepunkt. Ich bin heute ein völlig anderer Mensch. Damals habe ich mich nur wegen Romanzen gestresst." Mit der Zeit und der neu gewonnenen Perspektive als Mutter fühle sie sich weniger aufgewühlt: "Ich bin weniger entflammbar."

Ashley und ihr Ehemann Jared Haibon lernten sich 2015 in der zweiten Staffel der US-amerikanischen Version von Bachelor in Paradise kennen und heirateten im August 2019. Gemeinsam haben sie zwei Söhne: den vierjährigen Dawson und den eineinhalb Jahre alten Hayden. Dass Ashley als Mutter kreative – und damit oft auch polarisierende – Wege geht, bewies sie erst kürzlich auf Instagram: Während Jared einen Freund im Krankenhaus in Boston besuchte, unternahm sie mit den beiden Jungs einen Ausflug ins Bostoner Aquarium – und befestigte dabei eine Kinderleine an Hayden. "Ich schäme mich nicht für mein Kleinkind-Leine-Spiel", schrieb sie dazu in ihrer Story. Auf Dawson ließ sie zudem einen AirTag befestigen und kommentierte das kurz und bündig: "#safetyovershame" (übersetzt: Sicherheit geht vor Scham).

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Instagram / ashley_iaconetti Ashley Iaconetti und ihr Sohn Dawson im Mai 2024

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Getty Images Jared Haibon und Ashley Iaconetti, US-"Bachelor in Paradise"-Paar

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Getty Images Ashley Iaconetti

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