So holprig war Victoria Beckhams Weg zur Luxus-Designerin

Victoria Beckham (51) hat in ihrer neuen Netflix-Dokumentation offen über die Herausforderungen ihres Lebens nach dem Ende der Spice Girls gesprochen. Die ikonische Girlgroup hatte sich 2001 offiziell getrennt, und Victoria, damals bereits Mutter von Brooklyn (26) und Ehefrau von David Beckham (50), fand sich plötzlich in einer Phase der Unsicherheit wieder. "Ich fühlte mich unfassbar einsam und fragte mich, ob ich jemals wieder relevant sein würde", gestand sie in der Serie. Besonders prägend sei der immense Druck gewesen, stets perfekt auszusehen, was sie schließlich in eine Essstörung trieb. Jahre später, während ihres Aufenthalts in Spanien, begann die Designerin ihren Weg in die Modewelt – startete jedoch holprig.

Ihr Modelabel, das sie 2008 gründete, sorgte zunächst nicht für den erhofften Erfolg. Trotz aller Mühen rutschte das Unternehmen Millionen ins Minus und stand zeitweise am Rande des Zusammenbruchs. David unterstützte seine Frau finanziell und emotional, auch wenn die Gespräche über die Schwierigkeiten ihrer Firma für beide schmerzhaft waren. Victoria erinnert sich, dass unnötige Ausgaben wie teure Pflanzen oder überzogene Lieferkosten das Problem verschärften. Erst 2017 wendete sich das Blatt: Ein Investor stieg ein, half dem Geschäft auf die Beine und gab Victoria neue Motivation. Der Wandel war einschneidend, und 2022 schrieb das Label endlich schwarze Zahlen.

Die Designerin, die sich in ihrer Jugend oft von Mitschülern ausgeschlossen fühlte, hat sich durch harte Arbeit und einen starken Willen stets neu erfunden. Schon früh wurde ihr von ihrem Vater ein eiserner Arbeitswille vermittelt, was ihr später in der Modewelt half. Den entscheidenden Durchbruch brachte ihr Engagement und ihr unverwechselbarer Stil, der sogar die anfangs skeptische Anna Wintour (75) überzeugte. Mittlerweile glänzt Victoria nicht nur mit ihrem Label, sondern profitiert auch von einer loyalen Fanbasis, die ihre Makeup-Tutorials und gegenüber Fans nahbare Art liebt. Von einer Krise zur gefeierten Erfolgsstory: Victoria Beckhams Reise ist ebenso aufregend wie inspirierend.

Anzeige Anzeige

Getty Images Victoria Beckham, Designerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Victoria Beckham bei ihrer Fashion Show, Paris Fashion Week, September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Victoria Beckham, Oktober 2025