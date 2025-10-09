Diese Tipps bekommt Taylor Swift für die Hochzeitsplanung

Taylor Swift (35), die kürzlich ihr 12. Studioalbum "The Life of a Showgirl" veröffentlicht hat, nahm sich Zeit, um bei "Late Night with Seth Meyers" vorbeizuschauen. Während des Gesprächs ging es nicht nur um ihre Musik, sondern auch um ihre anstehende Hochzeit mit dem NFL-Star Travis Kelce (36), deren Verlobung im August öffentlich wurde. Seth Meyers, selbst seit 2013 verheiratet, ließ es sich nicht nehmen, ein paar Tipps zur Hochzeitsplanung zu geben. Besonders bei der Frage nach den Einladungen riet der Moderator: "Eine einfache E-Einladung reicht völlig aus." Falls doch Papier gewählt werde, schlug er augenzwinkernd vor, die Karten direkt gerahmt zu verschicken.

Das Gespräch mit Seth Meyers war nicht das erste Mal, dass Taylor oder Travis Fragen zu ihrer Verlobung und den Plänen zur Hochzeit beantworten müssen. Travis' Bruder Jason Kelce (37) sorgte kürzlich bei einem Interview im Rahmen einer Football-Sendung für Lacher, als er direkt nach dem Hochzeitsdatum fragte, woraufhin Travis scherzend zu seinem Teamkollegen Patrick Mahomes (30) sagte: "Bringt diesen Kerl raus." Trotz solcher humorvollen Momente liegt der Fokus bei Taylor nun vermehrt auf der Planung. Laut People ist die Sängerin nach einer intensiven Arbeitsphase bereit, sich ihrer Hochzeit zu widmen und freut sich darauf, die Pläne konkreter zu gestalten.

Taylor und Travis haben ihre Verlobung im Sommer bekannt gegeben und verzaubern seither ihre Fans mit Einblicken in ihre Beziehung. Die Sängerin, die seit Jahren ein enges Verhältnis zu zahlreichen prominenten Freunden pflegt, zeigte sich zuletzt gewohnt humorvoll, als es um die Feierlichkeiten ging. So könnte beispielsweise Ed Sheeran (34) mit einem musikalischen Beitrag für gefühlvolle Momente sorgen – sehr zur Freude der Hochzeitsgäste. Es bleibt spannend, wie das Event letztendlich gestaltet wird, doch eines ist sicher: Bei Taylor Swift wird alles bestimmt mit besonderem Stil umgesetzt.

IMAGO / UPI Photo Taylor Swift, Februar 2025

IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025

Anna Webber/Getty Images for Atlantic Records Ed Sheeran und Taylor Swift, Musikerfreunde