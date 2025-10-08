Enthüllt: So schützte Taylor Swift ihr neues Album vor Leaks

Taylor Swift (35) geht außergewöhnliche Wege, um ihre neuen Songs vor Leaks zu schützen. Bei ihrem jüngsten Auftritt in der "Graham Norton Show" entstand zunächst der Eindruck, die Gäste hätten ihren neuen Hit "The Fate Of Ophelia" bereits vorab hören dürfen. Doch wie ein aufmerksamer Zuschauer auf TikTok enthüllte, herrschte während der Aufzeichnung tatsächlich Stille im Studio. Die Gäste wurden angewiesen, ihre Reaktionen lediglich zu spielen, da das Album vor der offiziellen Veröffentlichung streng unter Verschluss bleiben sollte. Auch beim Dreh ihrer Musikvideos lässt Taylor den Ton stumm, um vorzeitige Veröffentlichungen zu verhindern.

Hinter den Kulissen der Show sorgte ein weiterer Moment für Aufsehen. Schauspielerin Jodie Turner-Smith (39) stellte Taylor eine sehr persönliche Frage, als sie sich nach möglichen Babyplänen erkundigte. Dieses Gespräch führte zu spürbarem Unbehagen und wurde später aus der endgültigen Ausstrahlung herausgeschnitten. Moderator Graham Norton griff ein und lenkte das Thema rasch in andere Bahnen. Dennoch äußerte eine Zuschauerin auf TikTok Kritik und bezeichnete die Frage als zu privat – insbesondere auf einer öffentlichen Bühne.

Trotz ihrer strikten Geheimhaltungspolitik und zurückhaltenden Medienauftritte hat Taylor mit ihrem neuen Album "The Life Of A Showgirl" erneut beeindruckende Erfolge gefeiert. Die Platte brach bereits am Erscheinungstag mehrere Streaming-Rekorde und wurde auf Spotify, Apple Music und Amazon Music zur meistgestreamten Veröffentlichung des Jahres. Die Fans lieben es, Taylors Texte zu analysieren und die Geschichten dahinter zu entschlüsseln – ein Erfolgsrezept, das die Sängerin immer wieder an die Spitze der Musikcharts führt.

Anzeige Anzeige

IMAGO / ZUMA Press Wire Taylor Swift, Sängerin

Anzeige Anzeige

IMAGO / ZUMA Press Taylor Swift, Sängerin

Anzeige Anzeige

IMAGO / ZUMA Press Wire Taylor Swift, Sängerin