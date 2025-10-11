So stellen sich Taylor Swift und Travis ihre Hochzeit vor

Taylor Swift (35) und Travis Kelce (36) haben Ende August 2025 ihre Verlobung offiziell gemacht und damit nicht nur romantische, sondern auch digitale Maßstäbe gesetzt: Über eine Million Mal wurde der Netzbeitrag mit der Ankündigung innerhalb von sechs Stunden geteilt. Seitdem sorgen sie mit kleinen Hinweisen zu ihrem großen Tag für Begeisterung. Taylor, die sich eine "riesige" Hochzeit wünscht, erklärte kürzlich in der "Graham Norton Show" humorvoll, dass der Moderator selbst auf ihrer Gästeliste stehen werde. Sie betonte, dass sie niemanden ausschließen will, da gerade die Beschränkung der Einladungen ihrer Meinung nach für Stress sorgen würde.

Während die Gästeliste also großzügig ausfallen soll, setzen die beiden auch beim musikalischen Programm auf Klasse. Im Podcast "New Heights", den der Football-Star zusammen mit seinem Bruder Jason (37) moderiert, stellte Travis klar: "Ich denke, wir sind Livemusik-Menschen." Entertainer Jimmy Fallon (51) brachte dabei scherzhaft einen Auftritt von Travis ins Gespräch, was der Sportler nicht vollkommen ausschloss. Auch Taylor brachte bereits einen bekannten Namen ins Spiel: Ihr guter Freund Ed Sheeran (34), der selbst auch über Instagram von der Verlobung erfuhr, ist für sie ein heißer Kandidat, um auf ihrer Hochzeit aufzutreten. "Es wäre schwer, Ed davon abzuhalten", scherzte sie im Interview mit "Hits Radio".

Auch der Ort des Festes bleibt spannend, denn Taylor schwärmt von der Idee einer sogenannten Destination Wedding - ein glamouröser Ort abseits des Gewohnten also. Genauere Details dazu hat sie bisher aber noch nicht preisgegeben. Trotz der großen Pläne wirken Taylor und Travis in ihren Interviews entspannt. Taylor verriet, dass sie sich früher nie Gedanken über ihre Traumhochzeit gemacht habe – bis sie den richtigen Partner fand. Travis wiederum betonte, dass der Planungsdruck ihn nicht aus der Ruhe bringt: "Das wird einfach. Es ist viel schwieriger zu lernen, Football zu spielen", sagte er humorvoll.

Anzeige Anzeige

IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025

Anzeige Anzeige

Anna Webber/Getty Images for Atlantic Records Ed Sheeran und Taylor Swift, Musikerfreunde

Anzeige Anzeige

Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift