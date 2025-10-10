Trennung ade? Romeo Beckham ist geflasht von Kims Bikini-Pic

Romeo Beckham (23) konnte nicht anders, als seine Begeisterung über die neuesten Schnappschüsse seiner Ex-Freundin Kim Turnbull zu zeigen. Die DJane präsentierte sich in einer Reihe von Bildern, die sie in Bali zeigen, darunter in einem blauen Bikini und in einem grünen Zweiteiler mit passender Camouflage-Kappe. Unter dem Post auf Instagram, in dem die 24-Jährige auch von ihrem Traum sprach, eines Tages in einem kleinen Haus im Dschungel zu leben, kommentierte Romeo mit einem schmelzenden Emoji. Dies war das erste Mal seit ihrer Trennung im April, dass er öffentlich auf einen ihrer Beiträge reagierte.

Die jüngste Interaktion zwischen den beiden kommt nur wenige Tage, nachdem sie beim Grand Prix in Singapur gesichtet wurden. Kim war dort als DJ auf der Paddock Stage tätig und teilte Eindrücke davon in ihren Instagram-Stories. Romeo hingegen posierte beim gleichen Formel-1-Event mit Prominenten wie Mel C und Jack Whitehall (37) für Fotos. Bereits im vergangenen Monat hatte der Sohn von David (50) und Victoria Beckham (51) mit einem Like unter einem ihrer Beiträge für Spekulationen gesorgt, ob sich die beiden Ex-Partner wieder annähern könnten.

Romeo und Kim waren sieben Monate ein Paar, bevor sie ihre Beziehung laut Daily Mail im April beendeten. Ihr Liebes-Aus erfolgte nur Wochen nach der großen Feier zu Davids 50. Geburtstag. Obwohl Gerüchte laut wurden, dass Spannungen innerhalb der Beckham-Familie eine Rolle gespielt haben könnten, betonten Bekannte, dass die Trennung in aller Freundschaft geschah. "Romeo und Kim sind beide jung und hatten eine schöne Zeit zusammen, aber in diesem Alter halten die Dinge nicht immer ewig und sie haben beschlossen, sich zu trennen", betonte ein Freund.

Instagram / romeobeckham Romeo Beckham und seine Ex-Freundin Kim, Februar 2025

Instagram / kim_turnbull Kim Turnbull, DJane

ActionPress / Laurent VU / SIPA Romeo Beckham und Kim Turnbull, März 2025