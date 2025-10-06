Romeo Beckham heizt Gerüchte um mysteriöse Freundin an

Romeo Beckham (23) sorgte kürzlich mit einem Foto für ordentlich Gesprächsstoff auf Instagram. Während der Paris Fashion Week teilte der 23-Jährige ein mysteriöses schwarz-weißes Bild, das lediglich die Füße einer Frau in schwarzen Hufschuhen und Jeans zeigt. Die Identität der abgebildeten Person ließ der Sohn von David (50) und Victoria Beckham (51) dabei gänzlich offen. Für zusätzliche Spannung sorgte Romeos Aktivität auf den Social-Media-Profilen seiner Ex-Freundin Kim Turnbull (24), deren Bikini-Bilder er einige Tage zuvor mit "Gefällt mir" markierte – zum ersten Mal seit ihrer Trennung im April.

Die unerwartete Interaktion mit der DJane nährt Spekulationen, dass die beiden wieder zueinanderfinden könnten. Insbesondere, da Freunde damals gegenüber Daily Mail betonten, dass sie sich im Guten getrennt hätten. Doch die Umstände ihrer Trennung waren kompliziert: Neben der beruflichen Auslastung von beiden war auch die angespannte Stimmung innerhalb der Beckham-Familie eine Belastung. Gerüchte, die Kim als Grund für Spannungen zwischen Romeo und seinem älteren Bruder Brooklyn (26) sowie dessen Ehefrau Nicola Peltz (30) ausmachten, wurden damals klar von der 24-Jährigen in einem Statement dementiert.

Die Trennung der beiden hatte im Juli dieses Jahres die Runde gemacht. Damals war berichtet worden, dass die Beziehung von Romeo und Kim kurz nach der Geburtstagsfeier von David endete – nur rund drei Wochen, nachdem die beiden noch gemeinsam gefeiert und verliebt gewirkt hatten. "Romeo und Kim sind beide jung und hatten eine schöne Zeit zusammen, aber in diesem Alter halten die Dinge nicht immer ewig und sie haben beschlossen, sich zu trennen", erklärte ein Insider der beiden dem Magazin. Bleibt abzuwarten, ob nun wieder die große Versöhnung bevorsteht.

Getty Images Romeo Beckham bei der Milan Fashion Week im Februar 2025

Instagram / romeobeckham Foto aus Romeo Beckhams Instagram-Story, Oktober 2025

ActionPress / Laurent VU / SIPA Romeo Beckham und Kim Turnbull, März 2025