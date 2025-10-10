Umgeknickt: Lena Gercke erleidet schmerzhaften Sportunfall

Lena Gercke (37) musste sich am Donnerstag einem unerwartet schmerzhaften Vorfall stellen. Beim Padel-Match mit ihrem langjährigen Partner Dustin Schöne (40) knickte das Model nach einem beherzten Sprung so heftig um, dass sie sich kaum noch bewegen konnte. Auf Instagram teilte die 37-Jährige ein Bild von sich am Boden und schilderte ihre Misere: "Bin nach einem Sprung so doll umgeknickt, dass einfach gar nichts mehr geht." Ein Arztbesuch offenbarte die erste bittere Diagnose: Verdacht auf ein durchgerissenes Band, unterstützt durch das Bild von Krücken, die Lena bereits verwenden muss.

Noch am selben Abend ließ Lena ihre Follower wissen, dass am nächsten Tag eine Magnetresonanztomografie ansteht, um die Verletzung genauer zu beurteilen. Mit schmerzverzerrtem Gesicht wandte sie sich in ihrer Story an ihre Fans: "Ich kann ihn nicht bewegen!" Das ambitionierte Match gegen Dustin, das mit großer Motivation begann, endete für die ehemalige The Voice of Germany-Moderatorin leider abrupt. Padel, der Teamsport mit Schlägern, scheint damit für sie in nächster Zeit erst einmal pausieren zu müssen. Das Paar, das sonst sehr zurückgezogen lebt und seinen Alltag eher aus der Öffentlichkeit heraushält, wird also vorerst keinen weiteren gemeinsamen Sportmoment teilen können.

Lena, die seit 2019 mit Dustin zusammen ist, zeigt sich in der Öffentlichkeit generell eher privat. Gemeinsam ziehen sie zwei Töchter groß, was Lena bereits dazu motiviert hat, ihr Leben entschleunigter anzugehen. Die kleine Familie steht für sie stets an erster Stelle, und Lena schätzt die kostbaren Momente, die sie mit ihren Kindern teilen kann – etwas, das durch diesen Sportunfall nun noch mehr in den Fokus rücken dürfte. Padel-Pause hin oder her: Zeit mit ihren Liebsten bleibt aktuell wohl der wichtigste Fokus für die Moderatorin.

IMAGO / Future Image Lena Gercke, Februar 2025

Instagram / lenagercke Lena Gercke und Dustin Schöne, Dezember 2024

Getty Images Lena Gercke, Model