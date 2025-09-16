Lena Gercke sticht bei "Höhle der Löwen" diesen Investor aus

Lena Gercke (37) hat bei ihrem Debüt als Gast-Investorin in der VOX-Show Die Höhle der Löwen für Aufsehen gesorgt. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Janna Ensthaler kämpfte die Moderatorin in der neuesten Folge um einen Deal mit dem Start-up "Nalu". Das Unternehmen, gegründet von einem jungen Paar, präsentierte Fruchtgummis ohne Zucker und künstliche Aromen. Obwohl auch der erfahrene Investor Ralf Dümmel (58) ein Angebot machte, setzten sich schließlich Lena und Janna durch. Nach intensiven Verhandlungen investierten sie 125.000 Euro für 20 Prozent der Firma.

Lena beeindruckte bei ihrem ersten Auftritt nicht nur mit Begeisterung, sondern auch mit taktischem Geschick. Der Einstieg mit dem Produkt "Freshie", einem Gel für frische Zahnspangen, sorgte zunächst noch für Unsicherheit. Doch die Präsentation von "Nalu" weckte ihre Entschlossenheit. Als Gründer Max von seiner eigenen Vorliebe für Fruchtgummis und dem Wunsch nach einer gesünderen Alternative erzählte, nutzte Lena die Gelegenheit, ihre Branchenkenntnisse ins Spiel zu bringen. Gemeinsam mit Janna gab sie schließlich ein verbindliches Angebot ab, das das Vertrauen der Gründer gewann und sogar Ralf Dümmel ausstach.

Bekannt wurde Lena Gercke als Model und Gewinnerin der allerersten Staffel von Germany’s Next Topmodel. Seitdem hat sie ihre Geschäftsmöglichkeiten kontinuierlich ausgebaut. So gründete sie unter anderem ihre eigene Modemarke "LeGer by Lena Gercke", die inzwischen Millionenumsätze erzielt. Mit ihrem Gastauftritt in der Gründershow betrat sie nun ein neues Terrain, das sie mit Leidenschaft und Souveränität meisterte. Dabei verstand es Lena, Privates mit Beruflichem zu verbinden, und brachte ihre eigenen Erfahrungen als Gründerin in die Verhandlungen ein. Es wirkt, als hätte die "Höhle der Löwen" mit ihr eine wertvolle Bereicherung gewonnen.

Getty Images Lena Gercke, Model

RTL / Boris Breuer Janna Ensthaler, Carsten Maschmeyer, Dagmar Wöhrl, Judith Williams, Frank Thelen und Ralf Dümmel

Getty Images Lena Gercke bei den Filmfestspielen in Cannes 2024