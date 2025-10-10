Vier Jahre clean: Offset nimmt wegen Sohn keine Drogen mehr

Offset (33) hat in einem Podcast ein berührendes Kapitel seines Lebens offengelegt: Der Rapper, bürgerlich Kiari Cephus, ist seit vier Jahren clean von der Droge Codein. Der Wendepunkt kam, als sein damals 15-jähriger Sohn Jordan ihm im Studio eine unschuldige, aber wirkungsvolle Frage stellte. Jordan bemerkte im Studio, dass die Limonaden seines Vaters eine andere Farbe hatten als seine eigenen und ihn daraufhin fragte: "Warum ist deine [Limonade] anders gefärbt als meine?" Diese Worte trafen Offset zutiefst, wie er im Podcast "Baby, This Is Keke Palmer" erzählte. Denn erst dann wurde ihm bewusst, dass sein Sohn mitbekommen hatte, dass er Substanzen wie Codein in seine Getränke mischte.

Der Musiker schilderte, dass der Konsum von Codein ursprünglich begann, als seine Karriere mit dem Erfolg des Songs "Bad and Boujee" intensiviert wurde und der Künstlerdruck zunahm. "Viele denken, dass sie ohne Drogen keine Musik machen können. Das ist Quatsch", erklärte er. Doch mit der Zeit wurde die Nutzung für ihn nicht nur zur Gewohnheit, sondern auch ein echtes Problem, das von seiner Familie deutlich wahrgenommen wurde. Sowohl seine Mutter als auch andere Familienmitglieder sprachen ihn immer wieder auf die negative Veränderung an, was letztlich seinen Willen zum Aufhören weiter stärkte.

Neben der Ermutigung seiner Familie betonte Offset, dass er dankbar für die "soliden Leute in meinem Umfeld" sei, die ihn in dieser schwierigen Phase unterstützt haben. Sein neues Leben ohne Codein hat nicht nur seine Beziehung zu seinen Liebsten gestärkt, sondern ihm auch ein Gefühl der Erleichterung gegeben. Der Rapper ist Vater von sechs Kindern und möchte ein gutes Vorbild für sie sein. In jüngster Zeit hat er sich auf neue musikalische Projekte konzentriert, darunter sein im August veröffentlichtes Album "Kiari".

Offset, Rapper

Offset, September 2023

Offset, Rapper

