Cardi Bs Scheidung von Ex Offset verläuft "nicht friedlich"

Cardi B (32) hat in einem Radiointerview offen über ihre nicht enden wollenden Scheidungsprobleme mit ihrem Ex Offset (33) gesprochen. Die Rapperin, die mit dem Migos-Mitglied die Kinder Kulture, Wave und Blossom hat, teilte mit, dass der Prozess alles andere als ruhig verläuft. "Es ist überhaupt nicht friedlich", erklärte Cardi in der Sendung "Breakfast Club" am 19. September. Die Künstlerin erwähnte außerdem, dass sie über Offsets kürzlich veröffentlichten Trennungssong "Move On" lachen musste, in dem er sich unter anderem über ihre angebliche Abneigung gegen Hausarbeit äußert. "Warum belästigst du mich noch?", fragte sie daraufhin und stellte in den Raum, dass er angesichts neuer Partnerinnen, die seinem Geschmack entsprechen, die Scheidungspapiere endlich unterschreiben könne.

Offset ist aber nicht der einzige, der die Trennung des Paares thematisiert. Auch Cardi selbst greift das Thema – und ihre Ehe – in ihrem neuen Album "Am I the Drama?" auf. In dem Song "Man of Your Word" reflektiert sie über ihre Entscheidungen in der Beziehung und gibt offen zu, dass sie sich manchmal auch selbst die Schuld für das Scheitern gibt. Mit Zeilen wie "Ich hoffe wirklich, du findest Liebe und einen guten Geist" drückt Cardi den Schmerz und den Wunsch nach einem endgültigen Loslassen aus. Die beiden Musiker, die 2017 heirateten und einige turbulente Jahre durchlebten, hatten sich 2024 endgültig getrennt. Seitdem scheint die Trennung jedoch noch nicht vollständig abgeschlossen.

Das einstige Paar, bekannt für seine Höhen und Tiefen sowie seine On-Off-Beziehung, thematisierte ihre Verbindung immer wieder öffentlich und in der Musik. Cardi, die betonte, dass sie keinen Hass mehr in ihrem Herzen trägt, äußerte auch den Wunsch, eines Tages ein friedliches Co-Parenting mit Offset führen zu können. "Ich komme mit allen klar, mit denen ich mal zusammen war", erklärte sie in ihrem Interview weiter. Ihre Hoffnung, dass beide eines Tages zum Wohle ihrer Kinder zusammenarbeiten können, bleibt bestehen. Währenddessen bittet Cardi offenbar um klarere Grenzen und strebt nach einem Abschluss dieses Kapitels, um sich auf ihre Familie und ihre Karriere zu konzentrieren.

Getty Images Cardi B, September 2025

Getty Images Cardi B und Offset im Februar 2023

Getty Images Cardi B, Rapperin