Cardi B spricht über schwierige Geburt ihres zweiten Babys

Cardi B (32) hat kürzlich in einem Podcast offen über die Herausforderungen ihrer bisherigen Geburtserlebnisse gesprochen. Besonders die Geburt ihres zweiten Kindes, Wave, sei kompliziert gewesen. Sie enthüllte: "Er hat mich kaputt gemacht." Während des Interviews im Podcast "The Breakfast Club" erklärte die Rapperin, dass sie bei ihrem ersten Kind genäht werden musste und auch bei ihrem zweiten Kind Risse erlitt, da das Baby zu groß gewesen sei. Dennoch zeigte sich die Musikerin optimistisch für die kommende Geburt ihres vierten Kindes, das sie mit ihrem Partner Stefon Diggs erwartet.

Im Gespräch mit Gayle King (70) in der Sendung "CBS Mornings" bestätigte Cardi kürzlich ihre vierte Schwangerschaft und sprach über ihre Vorfreude. Das Baby, das sie diesmal nicht mit ihrem Ex-Mann Offset (33) bekommt, soll noch vor Beginn ihrer geplanten Tour Anfang des nächsten Jahres auf die Welt kommen. Cardi erklärte, wie wichtig es ihr sei, mental und körperlich gut vorbereitet zu sein. Sie fügte hinzu, dass sie aus ihren bisherigen Erfahrungen gelernt habe und nun mit mehr Routine an die bevorstehende Geburt herangehe. Ihr drittes Kind, Blossom, habe sie vor knapp einem Jahr komplikationslos zur Welt gebracht, und sie wünscht sich nun eine ähnlich positive Erfahrung.

Abseits des Bühnenrummels zeigt sich Cardi privat total happy – und mit Stefon Diggs an ihrer Seite läuft's rund! "Mein Mann und ich unterstützen uns gegenseitig sehr", schwärmt die Rapperin über ihre Beziehung. Die Grammy-Gewinnerin ist bereits Mama von Kulture, Wave und Blossom und meistert den Spagat zwischen Karriere und Mama-Alltag wie ein Profi. Mit ihrer offenen Art, auch über die Schattenseiten des Elternseins zu sprechen, begeistert sie immer wieder ihre Fans.

Anzeige Anzeige

Getty Images Cardi B bei der Victoria's Secret Fashion Show im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Cardi B und Stefon Diggs, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Cardi B, Rapperin