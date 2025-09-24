Heikle Scheidung: Cardi B ist unfreiwillig noch verheiratet

Cardi B (32) und Offset (33) haben sich zwar bereits im letzten Jahr offiziell getrennt, doch eine endgültige Scheidung lässt weiterhin auf sich warten. Die Rapperin machte während eines Livestreams auf der Plattform X deutlich, dass finanzielle Forderungen der Grund für die Verzögerung seien. "Der einzige Grund, warum ich immer noch verheiratet bin, ist, weil jemand möchte, dass ich für seine Steuern aufkomme", erklärte die Rapperin. Zudem soll Offset von ihr die Übergabe einer Immobilie verlangen. "Ich werde dafür kämpfen. Das ist keine Liebessache", stellte sie klar. Das Paar ist rechtlich getrennt, aber laut Cardi hält die Ehe sie "vertraglich praktisch gefangen".

Cardis Rechtfertigungen zu ihrer rein vertraglichen Ehe mit Offset kommen, nachdem sie öffentlich kritisiert wurde. Denn kürzlich wurde bekannt, dass die Musikerin ihr viertes Kind mit ihrem neuen Partner, dem Footballspieler Stefon Diggs, erwartet. Dass Cardi während ihrer laufenden Ehe mit Offset von einem anderen Mann schwanger ist, schien vielen Fans zu missfallen. Doch wie die 32-Jährige klarstellte, ist die Ehe mit ihrem Ex-Partner rein formell. "Ich habe drei Kinder mit einem Mann, den ich geheiratet habe. Ja, ich bekomme ein Kind mit jemand anderem. Das passiert, das ist das Leben", rechtfertigte sie sich weiter.

Cardi und Offset, deren turbulente Beziehung immer wieder Schlagzeilen machte, haben sich in der Vergangenheit bereits gegenseitig in ihren Songs thematisiert. In ihrem aktuellen Album äußerte Cardi Bedauern über das Scheitern ihrer Ehe mit dem Song "Man of Your Word". Offset wiederum behandelt das Thema Scheidung in seinem Track "Move On", in dem er betont, dass ein friedlicher Abschluss wichtig für ihn sei. Ob und wann die beiden Musiker ihre Scheidung endgültig regeln, bleibt vorerst offen.

Getty Images Cardi B im Juli 2025

Getty Images Cardi B, Rapperin

Getty Images Offset und Cardi B im Juli 2023