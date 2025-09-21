So reagiert Cardi B auf Vaterschaftsdrama um Stefon Diggs

Cardi B (32), die kürzlich bekanntgegeben hat, dass sie ein Kind mit ihrem Freund, dem NFL-Star Stefon Diggs, erwartet, hat sich in einem Instagram-Live energisch zum aktuellen Vaterschaftsdrama geäußert. Eine Frau namens Aileen Lopera behauptet, dass Stefon der Vater ihrer fünf Monate alten Tochter Charliee sei und hat hierfür eine Klage eingereicht. In ihrem Video reagierte Cardi nun deutlich: "Das ist dein Baby-Daddy? Das ist auch mein Baby-Daddy. Was jetzt? Wir werden es herausfinden, Schlampe", sagte sie mit einer Anspielung auf einen bekannten R&B-Song.

Im Dezember letzten Jahres hatte Aileen rechtliche Schritte eingeleitet, um die Vaterschaft ihres Kindes bestätigen zu lassen. Sie fordert neben dem alleinigen Sorgerecht auch, dass der Sportler die Kosten ihrer Schwangerschaft, der Geburt sowie ihrer Anwaltskosten übernimmt. Stefon selbst bestreitet seine Vaterschaft nicht eindeutig, gibt jedoch an, sich nicht sicher zu sein, ob er tatsächlich der Vater von Charliee ist, und fordert einen DNA-Test. Währenddessen tauchte ein Video auf, das den Wide Receiver zeigt, wie er mit einem Babyträger ein Krankenhaus verlässt – jedoch ohne Verbindung zu Aileen, wie ihr Anwalt versicherte.

Cardi ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen – vor allem, wenn es um Gerüchte oder Angriffe geht. Mit Rapper Offset (33) hat sie bereits zwei Töchter und einen Sohn, und auch ihre Beziehung zu Stefon sorgt nun für ordentlich Gesprächsstoff. Trotz mancher Turbulenzen wirken die beiden aktuell aber wie ein echtes Power-Couple. Zum Vaterschafts-Drama ihres neuen Partners hat Cardi jetzt also klar Stellung bezogen: Mit ihrer direkten Art machte sie deutlich, dass sie sich von Gerüchten nicht verunsichern lässt. Kein Wunder, dass Fans gespannt verfolgen, wie es bei den beiden weitergeht.

Getty Images Cardi B im Mai 2024

Getty Images Cardi B und Stefon Diggs, Mai 2025

Getty Images Offset und Cardi B, Rapper