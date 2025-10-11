Diese Hollywoodstars erweisen Diane Keaton die letzte Ehre

Hollywood trauert um Diane Keaton. Die Oscar-prämierte Schauspielerin verstarb am Samstag im Alter von 79 Jahren, wie ein Sprecher der Familie bestätigte. Diane wurde mit ihren Rollen in Klassikern wie "Annie Hall" und "Der Club der Teufelinnen" weltberühmt. Ihre Karriere, die in den 1970er-Jahren mit ihrer Rolle in "Der Pate" begann, hinterlässt Spuren in der Filmgeschichte. Freunde und Wegbegleiter aus der Filmwelt würdigten sie nun in den sozialen Medien. So schrieb Talkshow-Host Rosie O'Donnell (63) auf Instagram: "Das bricht mir das Herz." Schauspielerin Octavia Spencer (53) fügte hinzu: "Heute haben wir ein echtes Original verloren." Kerry Washington (48), Vanessa Hudgens (36), Kaley Cuoco (39), Kate Hudson (46), Pedro Pascal (50) und viele mehr teilten ebenfalls ihre Trauer und ehrten den Beitrag, den Diane zeit ihres Lebens für die Filmgeschichte geleistet hat.

Besonders bewegend äußerte sich Bette Midler (79), eine enge Freundin und Co-Darstellerin aus "Der Club der Teufelinnen". In einem emotionalen Beitrag bezeichnete sie Diane als "brillant, schön und außergewöhnlich". Sie erinnerte sich an ihre gemeinsame Zeit und beschrieb die Schauspielerin mit liebevollen Worten. "Ich kann euch gar nicht sagen, wie unfassbar traurig mich das macht", schreibt sie und fügt hinzu: "Sie war urkomisch, völlig einzigartig und absolut ohne Hintergedanken oder Eifersucht, wie man es bei so einem Star vielleicht erwarten könnte. Was man von ihr gesehen hat, war auch wirklich sie." Die Zusammenarbeit mit Diane bezeichnet Bette als besondere Erfahrung und einen Höhepunkt ihrer Karriere.

Diane war nicht nur auf der Leinwand eine Größe, sondern auch abseits des Rampenlichts eine Frau mit Herz und Stil. Mit ihrer einzigartigen Mischung aus Humor, Ernsthaftigkeit und Bodenständigkeit eroberte sie Fans weltweit. Privat widmete sie sich vor allem ihren beiden adoptierten Kindern Dexter und Duke, die sie 1996 und 2001 in ihr Leben aufnahm. Bekannt für ihre Liebe zur Kunst und Mode, blieb sie stets ihrem unnachahmlichen Stil treu. "Authentizität geht nie aus der Mode", schrieb auch Octavia Spencer in ihrem Nachruf auf Instagram – Worte, die Dianes Leben und Wirken perfekt beschreiben.

Getty Images Diane Keaton bei einem Event in Hollywood im August 2022

Getty Images Bette Midler, Schauspielerin

