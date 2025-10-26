Diane Keatons Hollywood-Villa für 21 Mio. Euro zu verkaufen

Das ehemalige Zuhause von Diane Keaton (†79) in Beverly Hills steht aktuell für 21,4 Millionen Euro zum Verkauf. Der Schauspielerin, die am 11. Oktober verstarb, hatte die spanische Kolonialstil-Villa zwischen 2007 und 2010 gehört. Nach umfassender Renovierung wurde die Immobilie damals für 8,5 Millionen Euro an den American Horror Story-Schöpfer Ryan Murphy (59) verkauft. Vermittelt wird das rund 780 Quadratmeter große Anwesen derzeit von Branden Williams und Rayni Williams von "The Beverly Hills Estates". Bemerkenswert: Trotz des Besitzerwechsels trägt das Haus noch immer die klare Handschrift der verstorbenen Ikone – und genau das macht das Angebot so begehrt.

Das 1927 errichtete Haus im Stil des Spanish Colonial Revival bringt auf seiner immensen Wohnfläche sechs Schlafzimmer und neun Bäder mit. Diane hatte in einer Titelgeschichte der Architectural Digest von November 2008 durch ihr Anwesen geführt und erklärt: "Ich wollte das Haus zu seiner ursprünglichen Einfachheit zurückführen. Einfachheit fühlt sich authentisch an." Ein von Vorbesitzern veränderter Eingangsbereich wurde unter ihrer Regie zu einer großzügigen Bibliothek mit deckenhohen Regalen. Einen "horrenden" Kamin ersetzte Diane durch einen schlichten, gemauerten Bogenkamin, ein Motiv, das sie auch im Schlafzimmer und in der Küche wiederholte. In der Küche und im Familienzimmer machte sie aus "sehr dunkel" ein helles, luftiges Zentrum des Hauses – auch mit Blick auf ihre beiden Kinder.

Diane galt in Hollywood als leidenschaftliche Heimwerkerin. Ihre Freude am Bauen und Renovieren bündelte sie 2017 in dem Buch "The House that Pinterest Built", das ihr damaliges L.A.-Traumhaus begleitete. Dieses Haus brachte sie im März 2025 überraschend auf den Markt. Ein Freund erklärte dem Magazin People nach Dianes Tod, die Entscheidung sei gefallen, nachdem sich ihr Gesundheitszustand in den vergangenen Monaten deutlich verändert hatte. Für viele, die Diane kannten, spiegeln die Räume, die sie schuf, bis heute ihre Vorlieben wider: Licht, Wärme, klare Formen – und ein Gefühl von Zuhause, das bleibt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Diane Keaton bei der Premiere von "Mack And Rita"

Anzeige Anzeige

Getty Images Ryan Murphy, Schöpfer von "Monster"

Anzeige Anzeige

Getty Images Diane Keaton bei der Premiere von "Very Ralph" in Beverly Hills im November 2019