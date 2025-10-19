Bette Midler erinnert sich rührend an Zeit mit Diane Keaton

Vergangenes Wochenende verstarb Hollywood-Legende Diane Keaton (†79). Bette Midler (79)war nicht nur eine Schauspielkollegin, sondern auch eine gute Freundin Dianes. In der aktuellen Ausgabe von "Watch What Happens Live With Andy Cohen" teilt sie rührende Worte über ihre verlorene Freundin – und verrät auch ihre liebste Erinnerung an Diane: "Das war natürlich 'Der Club der Teufelinnen'. Wir hatten so viel Spaß bei diesem Film. Ich glaube, das war die lustigste Zeit meines Lebens, weil ich mit diesen beiden Frauen [Diane und Co-Star Goldie Hawn] jeden Tag am Boden lag und vor Lachen geweint habe."

Nach der traurigen Nachricht gehörte Bette zu den ersten Promis, die sich öffentlich von der Filmikone verabschiedeten. Auch mit den Worten, die sie in der Talkshow für die Verstorbene findet, rührt sie die Fans. "Ich habe sie vor langer, langer Zeit kennengelernt. Eine Freundin hat mich ihr vorgestellt und ich habe sie immer bewundert. Sie war so einzigartig, so besonders, so ganz sie selbst und unnachahmlich", erzählt sie und fügt hinzu: "Sie war eine außergewöhnliche, außergewöhnliche Persönlichkeit."

Diane, die sich Zeit ihres Lebens durch Rollen der Kay Adams-Corleone in der "Der Pate"-Trilogie und der "Annie Hall" in Woody Allens (89) gleichnamigem Film auszeichnete, verstarb am 11. Oktober in Kalifornien. Nachdem die Details zur Todesursache zunächst noch nicht bekannt waren, bestätigte ihre Familie wenige Tage später gegenüber People, dass sie an den Folgen einer Lungenentzündung verstorben ist. Die 79-Jährige war nie verheiratet und hinterlässt zwei erwachsene Kinder, die sie als Babys adoptierte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bette Midler bei den Innovator Awards in NYC im November 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Goldie Hawn, Diane Keaton und Bette Midler bei der Premiere von "Club der Teufelinnen", 1996

Anzeige Anzeige

Getty Images Diane Keaton, Schauspielerin

Anzeige