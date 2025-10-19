Heimlich: Diane Keaton half bei Charityevents für Obdachlose

Diane Keaton (†79) machte aus ihren Charity-Aktionen nie eine große Sache. Dabei engagierte die kürzlich verstorbene Schauspielerin sich wohl für viel mehr, als viele annahmen. Und dabei war sie sich offenbar auch nicht zu schade, selbst Hand anzulegen. Im Interview mit Daily Mail erzählt Evan J. Fox, ein Betreiber von Foodtrucks, dass Diane auch bei Charity-Events persönlich vorbeischaute und Essen und Kleidung an Obdachlose verteilte. "Diane war selbst bei den Wohltätigkeitsveranstaltungen, versorgte die Obdachlosen selbst mit Essen und kam mit auf die Lastwagen, um mir und unseren Mitarbeitern beim Verteilen von Essen zu helfen und Fotos mit uns zu machen", erinnert Evan sich.

Aber nicht nur das. Diane sei laut Evan diejenige gewesen, die diese Events mit ihrem Engagement angetrieben habe: "In all den Telefonaten, die ich mit ihr geführt habe, war sie immer so nett und zuvorkommend und so dankbar für das, was wir taten. Aber in Wirklichkeit war Diane selbst die treibende Kraft hinter allem." Evan lernte die Hollywood-Ikone kennen, als sein Unternehmen für das Catering am Set ihres Films "Mack & Rita" übernahm. Dort soll sie ebenfalls viel netter gewesen sein, als viele von einem Star ihrer Größenordnung erwartet hätten. "Sie war so süß und freundlich und hat sich Zeit für das Truck-Personal und mich genommen, um alle kennenzulernen und zu begrüßen... Ein echter Schatz", erinnert Evan sich.

Diane starb vergangenes Wochenende überraschend. Die vergangenen Monate hatte sie sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Über Gesundheitsprobleme oder Ähnliches war wenig bekannt. Nur wenige Tage nach ihrem Tod bestätigte die Familie dann allerdings gegenüber People, dass eine Lungenentzündung die Todesursache war. Der Verlust der Oscar-Preisträgerin bewegte aber nicht nur ihre Fans, sondern auch Hollywood. Zahlreiche Stars nahmen von ihr Abschied und teilten letzte Erinnerungen. Unter anderem soll Al Pacino (85), der zusammen mit Diane das "Der Pate"-Epos drehte, es heute bereuen, seine Kollegin nicht geheiratet zu haben. "Ich weiß, dass er es für immer bereuen wird, dass er seine Chance nicht genutzt hat, als er sie hatte", verriet ein Freund des Schauspielers gegenüber Daily Mail.

Anzeige Anzeige

Getty Images Diane Keaton bei einem Event in Hollywood im August 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Diane Keaton im Juni 2017

Anzeige Anzeige

Imago Diane Keaton und Al Pacino in "Der Pate" 1972