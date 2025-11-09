Sarah Paulson teilt ihre liebste Erinnerung an Diane Keaton

Sarah Paulson (50) teilte nun eine bewegende Erinnerung an ihre verstorbene Freundin Diane Keaton (†79). Während eines Auftritts in der Sendung "Watch What Happens Live" fragte Moderator Andy Cohen (57) nach ihrem liebsten Moment mit der Hollywood-Legende. Sarah erzählte, dass Diane bei gemeinsamen Restaurantbesuchen immer darum bat, in die Küche gehen zu dürfen. Dort suchte sie nicht den Kontakt zu den Köchen, wie man vielleicht erwarten würde, sondern sprach mit den Menschen, die die Tische abräumten und das Geschirr spülten. Sie bedankte sich persönlich für ihre Arbeit, unterhielt sich mit ihnen und gab ihnen Bargeld als Zeichen ihrer Wertschätzung.

Laut TMZ erinnerte sich Sarah außerdem daran, dass Diane ihr auch in schwierigen Phasen ihrer Karriere wertvolle Ratschläge gegeben hatte, ging jedoch nicht näher ins Detail. Die beiden Schauspielerinnen verband eine enge Freundschaft, die sich über viele Jahre erstreckte. Bereits zuvor äußerte sich Sarah dazu während der Premiere ihrer neuen Serie "All's Fair". Gegenüber Access Hollywood erklärte sie: "Was man dachte, wie sie als Künstlerin ist … sie war als Mensch noch spektakulärer. Und ich war der glücklichste Mensch auf der Welt, dass ich sie auf diese Weise in meinem Leben hatte."

Diane Keaton, bekannt für ihre ikonischen Filmrollen, verstarb im Oktober in ihrem Zuhause in Los Angeles an den Folgen einer Lungenentzündung. In einer bewegenden Stellungnahme bedankten sich ihre Angehörigen für die überwältigende Anteilnahme und die zahlreichen Botschaften, die sie daraufhin erhalten hatten. Auch für Sarah Paulson hatte Diane eine besondere Bedeutung: Sie war für sie nicht nur eine Kollegin, sondern ein Vorbild und eine treue Wegbegleiterin. Diese enge Verbundenheit scheint Sarah auch über den Tod hinaus zu prägen, wie ihre liebevollen Worte nun eindrucksvoll zeigen.

Getty Images Sarah Paulson bei der Academy Museum Gala in Los Angeles, Oktober 2024

IMAGO / YAY Images Diane Keaton und Sarah Paulson, Oktober 2008

