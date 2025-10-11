"Wahren Freund": Pietro Lombardi schwärmt von Olli Pocher

Pietro Lombardi (33) hat in Oliver Pocher (47) einen echten Freund gefunden. Nach seiner Trennung von Laura Maria Rypa (29) fand der Sänger vorübergehend ein neues Zuhause bei dem Comedian. In einer Fragerunde auf Instagram sprach Pietro nun offen darüber, wie sehr ihm Ollis Unterstützung in schwierigen Zeiten bedeutet. "100 Prozent. Oliver ist ein wahrer Freund. Egal in welcher Phase, er war immer da", schwärmte der Musiker. Die beiden polarisierenden Entertainer stehen offenbar auch abseits der Kameras fest zusammen und verbindet mehr als nur eine berufliche Freundschaft.

Pietro nutzte die Gelegenheit, auch einen kritischen Blick auf die Unterhaltungsbranche zu werfen. Seiner Meinung nach wenden sich viele Kollegen in schwierigen Zeiten ab, nur um später, wenn sich die Lage wieder beruhigt hat, erneut den Kontakt zu suchen. Diesen Wendehälsen erteilte er eine klare Absage und betonte, dass er sich nur auf wahre Freunde wie Oliver wirklich verlassen kann. Besonders freute sich Pietro über die anhaltende Loyalität seiner Fans: "Am Ende muss ich auch sagen, dass ich die besten Fans habe, die jede Phase mitgehen. Alle anderen, die nur kommen, wenn es was zu holen gibt, braucht kein Mensch."

Der Sänger lebt derzeit in einem separaten Bereich von Olivers Haus. Pietro betont jedoch, dass es sich dabei nicht um eine klassische Wohngemeinschaft handelt, da er über einen eigenen, unabhängigen Wohnbereich mit separatem Eingang verfügt. So kann er seine Privatsphäre wahren, während er sich von den jüngsten Ereignissen erholt. Die Freundschaft zwischen den beiden scheint tief zu gehen und zeigt, wie wichtig Zusammenhalt und echte Verbundenheit in der sonst oft oberflächlich wirkenden Promiwelt sind.

ActionPress/Coldrey,James Olli Pocher und Pietro Lombardi

IMAGO / Panama Pictures Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi, 2023

Getty Images Pietro Lombardi und Oliver Pocher im November 2024 beim "DSDS"-Finale in Köln